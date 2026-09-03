Esordio da incorniciare per la Melitese nella seconda giornata della Coppa Italia Dilettanti. La compagine neopromossa nel prossimo campionato di Promozione B inizia nel migliore dei modi la propria avventura nel triangolare 14, superando la Bovese con il punteggio di 2-1 e incamerando i primi tre punti della competizione.

La partita

Una prestazione di spessore, quella offerta dagli uomini di mister Marcianò, capaci di approcciare la gara con la giusta personalità e una spiccata intensità fin dai minuti iniziali. A decidere il match e a concretizzare la manovra dei gialloneri sono state le reti di Romeo ed Hernandez, protagonisti di un successo che regala morale e conferme importanti sulla tenuta fisica e tattica del gruppo in vista dell'imminente avvio di stagione.

Incamerati i primi tre punti e archiviate le buone indicazioni emerse dal campo, il motore della Melitese continua a salire di colpi. L'attenzione si sposta ora sul prossimo impegno: domenica è in programma lo scontro decisivo contro la quotata Admo Pro Pellaro, formazione di Eccellenza. In palio c'è il primato del girone e lo storico pass per gli ottavi di finale.