I ragazzi di mister Marcianò si impongono con carattere all'esordio. Domenica la sfida decisiva contro l'Admo Pro Pellaro per il pass agli ottavi
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Esordio da incorniciare per la Melitese nella seconda giornata della Coppa Italia Dilettanti. La compagine neopromossa nel prossimo campionato di Promozione B inizia nel migliore dei modi la propria avventura nel triangolare 14, superando la Bovese con il punteggio di 2-1 e incamerando i primi tre punti della competizione.
La partita
Una prestazione di spessore, quella offerta dagli uomini di mister Marcianò, capaci di approcciare la gara con la giusta personalità e una spiccata intensità fin dai minuti iniziali. A decidere il match e a concretizzare la manovra dei gialloneri sono state le reti di Romeo ed Hernandez, protagonisti di un successo che regala morale e conferme importanti sulla tenuta fisica e tattica del gruppo in vista dell'imminente avvio di stagione.
Incamerati i primi tre punti e archiviate le buone indicazioni emerse dal campo, il motore della Melitese continua a salire di colpi. L'attenzione si sposta ora sul prossimo impegno: domenica è in programma lo scontro decisivo contro la quotata Admo Pro Pellaro, formazione di Eccellenza. In palio c'è il primato del girone e lo storico pass per gli ottavi di finale.