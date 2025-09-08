Il Praiatortora si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti dopo aver battuto lo Scalea nel derby tirrenico e centrando dunque il primo piccolo obiettivo stagionale. I campioni in carica della competizione proseguono il loro cammino, decisi a difendere il titolo. Finisce 3-1 il match allo stadio M. Tedesco, e con mister Viscardi che può essere soddisfatto.

Primo tempo alquanto equilibrato, nonostante il subitaneo vantaggio dei padroni di casa con Dominguez che, al settimo minuto, spinge in porta un pallone in area. Il pari dello Scalea arriva al ventitreesimo su calcio di rigore, trasformato dal brasiliano Gabionetta. Alla mezz'ora Praiatortora vicinissimo al nuovo vantaggio con Thiakanè che approfitta di un'incertezza di Cassaro e si invola in area, ma non chiude bene l'angolo di tiro. Era solo il preludio al vero vantaggio che arriverà un minuto più tardi, sempre con Thiakanè. Il tris è a opera del giovane Lupacchio, in tap in.

Le parole di Viscardi

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio mister Salvatore Viscardi che è soddisfatto della vittoria e della qualificazione, ma conscio che c'è ancora del lavoro da fare: «Innanzitutto complimenti allo Scalea dal momento che ha fatto una buonissima prestazione ed è venuto a prenderci uomo contro uomo, noi ci siamo fatti trovare impreparati su alcune circostanze ma l'importante era passare il turno, anche perché venivamo da carichi di lavoro importanti. In ogni caso fa morale in vista dell'inizio del campionato, domenica prossima».