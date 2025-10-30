La Paolana si aggiudica il primo round dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti superando l'Altomonte RC con il risultato di 1-0. Un match combattuto e teso, deciso solamente in pieno recupero, lasciando l'amaro in bocca alla formazione di casa che aveva tenuto testa agli avversari per tutti i 90 minuti e che, con maggior fortuna, avrebbe potuto anche ottenere il risultato contrario.

La partita si è mantenuta in equilibrio per lunghi tratti. L'Altomonte RC ha risposto colpo su colpo all'Eccellenza della Paolana, opponendo grande fisicità e un'attenta fase difensiva. Quando la gara sembrava destinata a un pareggio a reti bianche, che avrebbe spostato ogni discorso alla gara di ritorno, arriva l'episodio che sblocca il risultato. Al 92° minuto, il direttore di gara Gervasi concede un calcio di punizione alla Paolana ritenuto dai tifosi e dalla panchina dell'Altomonte RC eccessivamente generoso. Dalla susseguente battuta, la Paolana trova lo spunto vincente con la rete di De Luca che fissa il risultato sullo 0-1, un colpo durissimo per le speranze dell'Altomonte RC. Il gol concede un vantaggio minimo, ma prezioso, alla Paolana in vista della sfida di ritorno che si giocherà tra due settimane, ribadendo comunque che la qualificazione è ancora apertissima.

A fine gara abbiamo raccolto le dichiarazioni di mister Angelo Andreoli, tecnico della Paolana, soddisfatto per la vittoria ma già proiettato al prosieguo della stagione. «Diciamo che era fondamentale affrontare questa gara perché per noi restava comunque un obiettivo importante nella stagione per riscattarci un po' del passo falso di domenica a Palmi – il pensiero a caldo del tecnico dei tirrenici - e soprattutto vedere magari all'opera qualcuno che ha avuto un po' meno occasione di giocare fino adesso. Infatti, abbiamo cambiato tanto e onestamente qualcuno ha qualche problema fisico, quindi ci è servito un po' per recuperare, speriamo, in vista del campionato».

«È un risultato che ci conforta – continua Andreoli - soprattutto perché nel secondo tempo si è visto un po' il carattere, perché non era facile in dieci uomini contro un ottimo e buon Altomonte che ci ha messo anche in difficoltà con queste palle lunghe. Quindi, ripeto, non era facile avere la meglio di questa squadra in dieci soprattutto. Siamo stati bravi, atletici fino alla fine, giustamente siamo stati premiati».

Ora testa al campionato, vietato distrarsi e domenica il calendario impone lo scontro casalingo con la Gioiese: «Come ho detto in precedenza, questo è un campionato livellato, un campionato difficile, un campionato si può perdere con tutti – l’analisi del tecnico paolano -, la forza della nostra squadra deve essere quella di non abbattersi nei momenti che sicuramente si verranno a verificare. Momenti bui, ci troveremo a vivere naturalmente così come è successo domenica scorsa. Ma è un episodio, perché onestamente non è una sconfitta che certifica la bravura oppure l'aspetto negativo di una squadra, perché non si è brocchi quando si perde non si è fenomeni magari quando si vince due o tre partite di seguito. L'equilibrio farà sempre la differenza – conclude mister Angelo Andreoli - se saremo bravi a sopportare il peso della competizione, perché è una competizione importante. Noi competiamo, insieme a tante altre squadre, a primeggiare in questo campionato, poi è normale che alla fine vince sempre una. Dovremo essere bravi a tenere ben saldi i nervi fino alla fine.»