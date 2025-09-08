Si chiude anzitempo il cammino in Coppa Italia Dilettanti per il Bocale, vincitrice della competizione solamente due stagioni fa vincendo quella magica finale contro il Sambiase ai calci di rigore. La compagine biancorossa, dopo la sconfitta inaugurale nel derby contro la Pro Pellaro, pareggia in casa del Val Gallico nella seconda giornata ma non basta per sperare nella qualificazione, che adesso sarà un discorso fra le due squadre sopra citate che si affronteranno domenica, nello scontro diretto.

La squadra gallicese passa in vantaggio grazie al gol di Gioia ma poi, verso le battute finali, l'argentino Gomez firma il pari per la squadra allenata da mister Piero Lo Gatto.

L'analisi di mister Lo Gatto

Proprio Lo Gatto si è espresso, ai microfoni ufficiali del club, nel post gara: «La prestazione rispetto alla gara di domenica devo dire che c'è stata, anche perché la squadra l'ho vista ben messa in campo e, inoltre, abbiamo provato giocatori in altri ruoli. Abbiamo anche commesso degli errori ma, rispetto alle scorse uscite, la squadra è più compatta. Abbiamo sprecato tante occasioni da gol nel primo tempo e poi, nella ripresa, siamo stati ingenui sul cross del loro terzino che si è poi tramutato in gol».

E ancora: «Non era facile recuperare lo svantaggio in un campo come quello del Val Gallico, ma ci siamo riusciti e spero che i ragazzi mettano questa grinta anche in campionato». A proposito di campionato: «Contro il Val Gallico eravamo un po' rimaneggiati, adesso in questi dieci giorni che ci porteranno all'inizio del campionato cercherò di inculcare ai ragazzi nuovi la mia mentalità e le mie idee. Noi dobbiamo semplicemente lavorare, poi ci dirà il tempo».