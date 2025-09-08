Un pezzo di qualificazione era già stato costruito mercoledì scorso e, nel re-match di domenica, bisognava solo gestire e centellinare: il Gioiosa Ionica accede agli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti dopo aver battuto, nel doppio scontro, l'Ardore. la compagine biancorossa esulta grazie al gol di Romero e centra un primo piccolo obiettivo.

Le parole di Logozzo

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Santo Logozzo: «Sinceramente era un primo e piccolo obiettivo che ci eravamo posti e, allo stesso tempo, era un banco di prova perché affrontavamo una squadra come l'Ardore che è della nostra stessa categoria e anch'essa costruita per i vertici. Devo dire che abbiamo fatto molto bene nelle due gare, anche se in modo diverso. Diciamo nell'ultima gara abbiamo meritato nei primi sessanta minuti, nonostante una squadra nuova e con un gruppo che si sta formando».

il tecnico si sofferma poi sull'inizio del campionato, ma con un occhio al mercato: «Deve essere incrementato il numero degli Over e, in questo, la società sta facendo gli ultimi sforzi per trovare gli elementi mancanti. Oltre a qualche innesto che arriverà, abbiamo lavorato bene, migliorando di volta in volta».

Capitolo campionato, con i calendari che verranno stilati questo pomeriggio: «Le squadre vanno affrontate tutte, ovviamente speriamo di iniziare bene perché è fondamentale fare subito filotto, soprattutto in un campionato come questo che è molto competitivo e io lo reputo un'Eccellenza 2».