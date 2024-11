I reggini hanno la meglio sulla formazione ospite grazie ad un gol in pieno recupero firmato da Angelo Catania. Gara di ritorno in Puglia tra sette giorni, in palio un posto in semifinale

Grazie a un gol di Angelo Catania al 92', il Locri di mister Renato Mancini, batte il Barletta 2-1 e si aggiudica il match d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti.

La partita

La sfida del "Macrì" inizia con i reggini che passano dopo appena un minuto: dagli sviluppi di un calcio d'angolo è Carella a timbrare il gol del vantaggio. La squadra del cavallo alato ci prova anche al 6' con Leto che suggerisce per Martinez ma il diagonale dell'argentino termina a lato.

I pugliesi si fanno vivi in area locrese al 10': occasione per Lavopa ma Gagliardotto non si lascia sorprendere e blocca il tiro. La formazione ospite trova il pari con Morra bravo a sfruttare l'assist di Russo e a battere il portiere di casa. La squadra di Mancini non si abbatte, anzi, è pericolosa con Guerrisi che tenta un pallonetto per sorprendere l'estremo difensore biancorosso ma il pallone finisce la sua corsa sul fondo. Al 40' il Barletta resta in 10 uomini: doppio giallo per Milella che finisce prima del tempo sotto la doccia. Il primo tempo non ha più nulla da dire.

Secondo tempo

In superiorità numerica, il Locri cerca di pungere per trovare la strada giusta per il raddoppio: al 10' ci prova Sapone ma il tiro dalla distanza manca in precisione, il pallone finisce alto sopra la traversa. Poco prima della mezzora il Barletta cerca sorprendere i reggini: Morra va al tiro da buona posizione ma trova la pronta respinta di Gagliardotto. Il match scorre con il Barletta che cerca di difendersi, il Locri invece in 11 contro 10 vuole il gol del nuovo vantaggio: al 34' Zarich serve Franco Carella che di testa manda il pallone sul fondo.

Il cronometro scorre inesorabilmente e il match sembra essere avviato alla conclusione con il risultato di 1-1 che non cambia. Ma a far esplodere il comunale della città reggina ci pensa Angelo Catania che in pieno recupero segna il definitivo 2-1. Triplice fischio e appuntamento per la gara di ritorno a Canosa in programma tra 7 giorni.