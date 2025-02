Impazzisce di gioia il Mario Tedesco, casa del Praiatortora, dal momento che il club tirrenico supera la formazione siciliana dello Sciacca nel match valido per la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, dedicata appunto a tutte le squadre vincitrici della Coppa Itali Dilettanti regionale. Partita subito in salita a causa del gol, dopo soli sessanta secondi, di Catanzaro. Alla mezz'ora però capitan Petrone calibra con il contagocce un cross nel cuore dell'area dove c'è Lentini che di testa impatta meravigliosamente. Nella ripresa, neanche il tempo al cronometro di chiudere il minuto di gioco che la formazione di Aita ribalta tutto e lo fa ancora una volta con Lentini. L'attaccante è in stato di grazia e va vicinissimo anche alla tripletta con un bolide che sbatte sulla traversa e, all'impatto con il terreno di gioco, c'era l'impressione di aver superato la linea di porta. In ogni caso il Praiatortora si tiene stretta questa vittoria, e ora dovrà difenderla in terra siciliana.

Lentini decisivo

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio il man of the match dell'incontro, ovvero Antonio Lentini: «Son moto contento, anche perché era importante vincere e lo abbiamo fatto, ora pensiamo a mercoledì prossimo». Sul gol-no gol: «Ho rivisto le immagini e il pallone era dentro, ma anche gli arbitri possono sbagliare. Come detto, l'importante era vincere. Il ritorno sarà la stessa partita, ma dovremo impegnarci perché nessuno regala niente. Stiamo giocando ogni tre giorni ma ci facciamo trovare ogni volta che siamo chiamati in causa. Ora pensiamo all'impegno di campionato con la Rossanese».