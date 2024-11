La squadra di Morelli vince in casa del Trebisacce. Equilibrio invece nell'altro match fra Bocale e Cittanova. Le gare di ritorno in programma per il prossimo 13 dicembre

Il Sambiase di mister Claudio Morelli ipoteca la finale della Coppa Italia Dilettanti. I giallorossi sambiasini, infatti, vincono il derby cromatico in casa del Trebisacce e dunque, si avvicinano ad ottenere il pass per la finalissima della fase regionale della competizione, in programma il prossimo 23 dicembre. Sul terreno di gioco dello stadio "Amerise" di Trebisacce l'equilibrio dura fino al 37', minuto che vede gli ospiti portarsi in vantaggio con la rete messa a segno da Strumbo. Il raddoppio del Sambiase arriva nella ripresa: al 2' minuto del secondo tempo è il calcio di rigore trasformato da Trentinella che fissa il risultato sullo 0-2. Al ritorno servirà un'impresa al Trebisacce per ribaltare il discorso qualificazione, ma nel calcio mai dire mai.

Nell'altra semifinale Bocale e Cittanova si annullano. Dopo un primo tempo che trascorre senza particolari emozioni, nella ripresa i padroni di casa del Bocale vanno vicinissimi al gol al 31' con un'azione personale di Alegria che entra in area, lascia partire un tiro con il pallone intercettato sulla linea del difensore del Cittanova D'Ascoli. Bocale pericoloso anche in pieno recupero con il colpo di testa di Tossi parato da Palumbo. Il discorso qualificazione è rinviato tra quindici giorni a Cittanova.

I risultati

Trebisacce-Sambiase: 0-2 (37'pt Strumbo (S), 2' st Trentinella (S)

Bocale-Cittanova 0-0