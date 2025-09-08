Non era scontata, e per questo è ancora più importante e significativa la qualificazione del Sersale agli ottavi di Coppa Italia Dilettanti. Il club giallorosso, infatti, era costretto a vincere sul campo del Soriano (squadra peraltro di una categoria superiore) per centrare l'obiettivo e così è stato. Una vittoria che rispecchia pienamente la qualificazione, con i ragazzi di mister Torchia impeccabili per quasi tutti i novanta minuti.

Le parole di Schipani

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il presidente Giuseppe Schipani: «Vittoria merita e, soprattutto, figlia dell'impegno di tutti. A Soriano è stata fatta una grande prestazione collettiva, culminata con la doppietta di Jordan. Devo dire che si vede la mano di mister Torchia, poiché sta facendo un grandissimo lavoro, e soprattutto quella del direttore generale Sirianni. La rosa è stata costruita sotto le linee guida di mister Torchia e, insieme al già menzionato dg Sirianni, ci siamo impegnato per tre mesi di fila per trovare i profili giusti».

E ancora: «Partiamo con i piedi ben piantati per terra, ma posso dire che abbiamo una bella rosa. Nel match contro il Soriano, nel corso della ripresa, sono entrati in campo cinque giovani tra 2007, 2008 e 2009. Siamo ancora in fase di rodaggio perché ci sono giocatori sulle gambe, ma penso che tra una decina di giorni saremo pronti».

Qualcuno addita il Sersale tra le candidate al vertice, ma la risposta di Schipani è categorica: «Assolutamente no, noi dobbiamo restare con i piedi per terra e con la testa tra le mani. Le favorite sono altre»