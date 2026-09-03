Si è chiusa anche la seconda giornata della Coppa Italia Dilettanti, la competizione riservata alle compagini di Eccellenza e Promozione. Il format a sedici triangolari (ognuno composto da una squadra di Eccellenza e due di Promozione) regala da subito grande agonismo: soltanto la prima classificata di ciascun raggruppamento staccherà il pass per gli ottavi di finale.

I primi due turni non hanno ancora decretato ufficialmente le qualificate, ma hanno già emesso verdetti pesanti, con diverse eliminazioni eccellenti. In attesa della terza e ultima giornata, in programma domenica 6 settembre, ecco il quadro completo della situazione girone per girone.

Gironi 1-5: sorprese neopromosse e conferme dei campioni

Girone 1: Comanda la Silana, neopromossa in Promozione A, a quota 4 punti. I cosentini hanno completato i propri incontri e attendono il verdetto dello scontro tra Trebisacce e Cassano Sybaris: un pareggio o una vittoria di questi ultimi regalerebbe la qualificazione alla Silana.

Girone 2: Il Corigliano guidato da mister Lomonaco è a un passo dal traguardo. Appaiato a pari punti con la Rossanese (battuta nel match d'esordio), il club coriglianese affronterà la già eliminata Virtus Acri: basterà un pareggio per qualificarsi.

Girone 3: I campioni in carica del Dbr Luzzi confermano il proprio status e guidano in solitaria la classifica. Domenica basterà non perdere contro l'Fcd Bisignano per proseguire la corsa verso il bis.

Girone 4: La voce grossa la fa la Soccer Montalto, neopromossa nel girone A di Promozione. Se domenica conseguirà un risultato utile contro il San Fili (già fuori dai giochi), conquisterà uno storico pass agli ottavi, estromettendo la blasonata Morrone.

Girone 5: Impresa sfiorata dal neonato City Rende, capace di mettersi alle spalle Paolana e Scalea. Per festeggiare il passaggio del turno, i biancorossi dovranno uscire indenni dalla sfida contro lo Scalea.

Gironi 6-10: Sersale a rischio, scontri diretti infuocati

Girone 6: Un'altra potenziale eliminazione eccellente riguarda il Sersale. I "Lupi" si trovano a 3 punti insieme al Cotronei, ma quest'ultimo ha ancora una gara da disputare contro il Mesoraca (già eliminato) e gli basterà un solo punto per qualificarsi.

Girone 7: Il Rocca di Neto di mister Rosario Salerno è saldamente al comando. L'ultimo ostacolo sulla strada per gli ottavi sarà lo Scandale, a cui serve unicamente la vittoria per effettuare il sorpasso.

Girone 8: Nessuna sorpresa per il Soriano Fabrizia, che domenica si giocherà la qualificazione contro il Campora, ormai fuori dai giochi.

Girone 9: Situazione analoga per la Virtus Rosarno, a cui basterà un pareggio contro il Pizzo per garantirsi il primato.

Girone 10: Vero e proprio scontro diretto allo stadio "Lo Presti": Palmese e Capo Vaticano, entrambe a 3 punti, si sfideranno senza esclusione di colpi per l'unico posto disponibile.

Gironi 11-16: derby sentiti e sfide al vertice

Girone 11: Testa a testa decisivo tra la Deliese (finalista della scorsa edizione) e il Cittanova: ambedue a quota 3 punti, si giocheranno il tutto per tutto nello scontro diretto.

Girone 12: Il destino della Sc Soverato è nelle proprie mani. I biancorossi, attualmente avanti a Gioiosa Ionica e Roccella, incroceranno di nuovo il Gioiosa Ionica in un vero e proprio rematch dell'ultimo spareggio playoff.

Girone 13: Il Val Gallico vede gli ottavi vicino, ma prima dovrà uscire indenne dal derby contro il Catona, gustoso anticipo del prossimo campionato di Promozione B.

Girone 14: L'Admo Pro Pellaro ospiterà la Melitese in uno scontro diretto ad alta quota per decidere la regina del raggruppamento.

Girone 15: Sfida al vertice tra Bovalinese e Africo, due formazioni candidate a un ruolo da protagoniste anche nel prossimo torneo di Promozione B.

Girone 16: Chiude il quadro il Locri, a cui basterà un pareggio nell'impegno contro il Siderno per assicurarsi la qualificazione al turno successivo.

Le classifiche

GIRONE 1: Silana 4, Trebisacce 1, Cassano Syb. 0

GIRONE 2: Corigliano 3, Rossanese 3, Virtus Acri 0

GIRONE 3: Dbr Luzzi 3, Fcd Bisignano 1, Kratos 1

GIRONE 4: Soccer Montalto 3, Morrone 3, San Fili 0

GIRONE 5: City Rende 3, Paolana 1, Scalea 1

GIRONE 6: Cotronei 3, Sersale 3, Mesoraca 0

GIRONE 7: Rocca di Neto 3, Isola CR 1, Scandale 1

GIRONE 8: Soriano Fabrizia 3, Taverna 3, Campora 0

GIRONE 9: Virtus Rosarno 3, Pizzo 3, Atl. Maida 0

GIRONE 10: Palmese 3, Capo Vaticano 3, Rosarnese

GIRONE 11: Deliese 3, Cittanova 3, Sp. Polistena

GIRONE 12: Sc Soverato 3, Gioiosa I. 1, Roccella 1

GIRONE 13: Val Gallico 3, Reggioravagnese 1, Catona 1

GIRONE 14: Pro Pellaro 3, Melitese 3, Bovese

GIRONE 15: Bovalinese 3, Africo 3, Reggio Calabria 0

GIRONE 16: Brancaleone 3, Locri 3, Siderno 0