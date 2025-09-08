Obiettivo centrato: l'Isola Capo Rizzuto vince il proprio triangolare di Coppa Italia Dilettanti e si qualifica per gli ottavi di finale. La compagine giallorossa batte infatti per 2-0 l'Union Kroton grazie a un gol per tempo ed entrambi allo scadere. Prima la sblocca Di Biase agli sgoccioli della prima frazione e poi, sul finire di match, il raddoppio è opera di Maiolo. Prosegue dunque la strada nella competizione, con un occhio però al prossimo campionato di Eccellenza che inizierà domenica prossima.

Le parole di Gregorace

Nel post gara di coppa si è espresso mister Saverio Gregorace, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Sono contento sia della prima partita contro il Cotronei che di questa fatta oggi, senza dimenticare che avevamo qualche giocatore fuori e altri arriveranno nei prossimi giorni. Dovevamo fare di tutto per passare il turno, anche se ancora la squadra è incompleta, ma proprio per questo voglio vedere dove riusciamo ad arrivare».

Come accennato, tra una settimana scoccherà l'ora del campionato: «Siamo ancora un po' indietro - continua Gregorace - anche perché a squadra è giovane e, come detto, devono arrivare altri due o tre profili. Proprio per questo ritardo di preparazione, però, mi servono più partite possibili e per questo era fondamentale passare il turno e mettere così benzina nelle gambe». Un'Isola quasi tutta nuova rispetto allo scorso anno, e dunque ancora presto per dire se sia in grado di replicare la passata stagione: «Quest'anno abbiamo nuovamente cambiato molto ma, nonostante ciò, dico solo che ci possiamo davvero divertire e l'obiettivo è proprio questo».