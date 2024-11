In campo alle 14.30 per il ritorno della semifinale che all'andata ha visto le due squadre pareggiare 3-3. In palio un posto nella finalissima del prossimo 22 (o 23 dicembre) contro i rossoneri cosentini

Dopo il 3-3 della gara d'andata, si giocherà oggi pomeriggio il ritorno della semifinale di Coppa Italia dilettanti fra Locri e Reggiomediterranea. Il return match, era inizialmente in programma per lo scorso 8 dicembre, ma alcuni casi di Covid registrati nel gruppo squadra della Reggiomediterranea ne hanno imposto lo slittamento ad oggi.

Al "Macrì" di Locri, alle 14.30, scenderanno dunque in campo due formazioni che stanno facendo bene anche in campionato, con il Locri capolista dell'Eccellenza che parte con i favori dei pronostici, considerando anche il risultato della gara d'andata.

Dall'altra parte la Reggiomediterranea è chiamata al riscatto, sia per vendicare lo 0-5 subito in campionato per mano della formazione allenata da Renato Mancini, che per dare una scossa ad una stagione iniziata per il verso giusto ma che nelle ultime settimane ha visto i "leoni" perdere posizioni in campionato, anche a causa di numerosi infortuni.

Il 3-3 dell'andata garantisce qualche sicurezza in più al Locri, che non può però permettersi distrazioni, in caso di sconfitta o di pareggio dal 4-4 in poi, a passare il turno sarebbe infatti la Reggiomediterranea. La squadra che si qualificherà alla finalissima del prossimo 22 dicembre (potrebbe giocarsi il 23) si troverà ad affrontare l'Acri, che mercoledì scorso ha eliminato il Soriano.

Ad arbitrare Locri - Reggiomediterranea sarà il Signor Pasquale Gatto di Lamezia Terme, coadiuvato da Presta di Cosenza e Zappino di Vibo Valentia