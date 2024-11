Tra sabato e domenica le prime sfide della fase a gironi. Esordio in trasferta per le sedici compagini che militano in Eccellenza con diversi derby in programma

Nel fine settimana inizia ufficialmente la stagione calcistica e a darle il benvenuto sarà la Coppa Italia Dilettanti che, come di consueto, vedrà 16 triangolari e ognuno formato da una squadra di Eccellenza e due di Promozione (A e B). Primi punti in palio dunque e che caricano ancor di più l'attesa al campionato, in programma il prossimo 15 settembre.

Eccellenza e Promozione A

Tutti in campo a partire dalle ore 16 per la caccia al Bocale, campione in carica e che difenderà fino all'ultimo il titolo. Partendo dal nord della Calabria c'è innanzitutto un affascinante Trebisacce-Rossanese che già lo scorso anno, nel campionato di Promozione A, regalò emozioni soprattutto all'andata con quel pirotecnico 3-3. le due squadre hanno cambiato diversi tasselli ma, per certi versi hanno innalzato la qualità della rosa, in particolare la Rossanese dovendo affrontare il massimo campionato regionale.

Il calendario prevede poi Altomonte-Castrovillari, con quest'ultima militante nel massimo campionato regionale ma con evidenti difficoltà nel corso di questi ultimi mesi mentre l'Altomonte di Pascuzzo, invece, rinnova le proprie ambizioni e al momento, a livello di preparazione e organizzazione, potrebbe avere qualcosina in più rispetto alla nobile decaduta Castrovillari. Derby tutto tirrenico, invece, nel gruppo 3 tra Scalea e Praia Tortora, e con i biancostellati che sono ripartiti solo qualche settimana fa (anche sul mercato) dopo le incertezze che attanagliavano il club. Anche qui vale il discorso fatto per la partita precedente, con i ragazzi di mister Aita che arrivano meglio atleticamente. Scendendo qualche chilometro più giù si gioca Rende 2017-Paolana tra due squadre diverse per obiettivi ma simili nella ripartenza. Entrambe infatti stanno dando vita a un anno zero e sono cambiate molto, soprattutto la Paolana di mister De Domenico che potrebbe essere tra le mine vaganti della prossima Serie A regionale. Altro derby sarà invece quello tra Soccer Montalto e Rende, ma sarà anche la sfida degli ex dal momento che alla corte di mister Pignataro sono arrivati gli ex biancorossi Corbo, Fayoseh e Benvenuto. Sarà esordio anche per una delle favorite alla vittoria del campionato di Eccellenza, la Vigor Lamezia, che farà tappa in casa dell'Amantea per iniziare a vincere subito. Sfida tra ex anche tra AEK Crotone e Isola Capo Rizzuto con mister Maiolo che affronterà il suo recente passato giallorosso. Anche bomber Russo ritroverà l'Isola Capo Rizzuto da avversario. Trasferta lunga invece per il Soriano che farà visita all'ambizioso Mesoraca (sul campo di Cotronei).

Eccellenza e Promozione B

Passando all'altra metà della Calabria, quella centro-meridionale, tanta curiosità per la Gioiese di mister Mancini di scena a Caraffa. La compagine viola è cambiata molto dopo la retrocessione sta trovando la giusta quadra, osso sicuramente il Caraffa che dovrà lottare più sul piano della voglia per colmare il gap tecnico. Sfida tutta intrisa di neroverde, invece, quella tra Capo Vaticano e Palmese e con il centravanti Diego Surace che incontra per la prima volta da avversario la squadra ricadese dopo averla trascinata, lo scorso anno, fino al secondo posto e alla finale playoff. Sfida tra neopromosse quella tra Guardavalle (neopromosso in Promozione B) e Ardore (neopromosso in Eccellenza) e con quest'ultima che, anche per una questione di categoria, presenta forse un tasso tecnico superiore anche se il Guardavalle ha fatto degli acquisti mirati e funzionali, inoltre in casa ha dimostrato di essere ostico. Il Cittanova sarà ospite del Melicucco mentre per il San Luca c'è l'esame Bovalinese in un match tra due squadre che si sono mosse in maniera interessante.

L'ambiziosa Deliese attenderà una Reggioravagnese che è cambiata parecchio ma sicuramente non nelle ambizioni. Quest'ultima gara si giocherà sabato allo stadio "Comunale" di Delianuova. Il Brancaleone è a Bianco mentre ecco il derby, per il secondo anno consecutivo, tra Pro Pellaro e Bocale. Peraltro due squadre che hanno recentemente compito 105 anni (i bianconeri) e 50 anni (i biancorossi) in un match che sa di antico.