Le quattro squadre rimaste in corsa scenderanno in campo alle ore 14.30. Le gare di ritorno sono in programma per il prossimo 13 dicembre

Si giocheranno oggi pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 14.30, le gare d'andata della Coppa Italia Dilettanti. In campo tre formazioni che militano nel campionato di Eccellenza e una (il Trebisacce) in quello di Promozione. All'Amerise i padroni di casa di mister Malucchi sono chiamati a ospitare il Sambiase, squadra prima in classifica nel massimo campionato regionale guidata in panchina da Claudio Morelli. Una sfida che metterà di fronte due delle formazioni più in forma del panorama calcistico calabrese in questa prima parte di stagione. Il Trebisacce, infatti, dopo 12 giornate di campionato è al secondo posto in classifica (con Sersale e Amantea) nel girone A di Promozione, con un distacco di 7 punti dalla Rossanese. Ai quarti il Sambiase ha eliminato il VE Rende nel doppio confronto, il Trebisacce ha invece avuto la meglio sul Praiatortora.

Nell'altra semifinale il Bocale ospiterà il Cittanova. Le due squadre si sono già affrontate in campionato: lo scorso 15 ottobre la quinta giornata, anche in quell'occasione in casa del Bocale, si chiuse sull'1 a 1. Bocale e Cittanova arrivano a questa fase della competizione dopo aver rispettivamente eliminato ai quarti Brancaleone e Soriano. Le gare di ritorno delle semifinali sono in programma il prossimo 13 dicembre.

Partite e arbitri

Trebisacce-Sambiase: D'Auria di Vibo Valentia (Codispoti-Panea)

Bocale-Cittanova: Millea di Catanzaro (Larosa-Cardia)