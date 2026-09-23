I campioni in carica travolgono la Soccer Montalto, acuto della Deliese e blitz esterni per Soriano e Pro Pellaro. Qualificazioni aperte sugli altri campi.

Un mercoledì di grande calcio e intense emozioni ha aperto ufficialmente gli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti. I primi novanta minuti del doppio confronto tra le compagini di Eccellenza e Promozione hanno regalato un quadro ricco di gol e verdetti: se per alcune squadre il passaggio del turno sembra già un'ipoteca concrete, su altri campi l'equilibrio regna sovrano, rimandando ogni verdetto alla gara di ritorno.

poker Luzzi, tris di Trebisacce e Soriano

I campioni in carica della Dbr Luzzi confermano di non voler cedere lo scettro e mettono una seria ipoteca sui quarti di finale. La squadra allenata da mister Magarò domina in lungo e in largo superando con un netto 4-0 la Soccer Montalto. Ad aprire le danze è il solito Azzinnaro al 12' del primo tempo, prima di firmare la personale doppietta al 6' della ripresa. I gol di Magnavita al 13'st e il poker finale di Raimondo chiudono i conti, trasformando il match di ritorno in una probabile formalità.

Grande spettacolo e adrenalina nel derby tra Trebisacce e Corigliano, conclusosi sul 3-2 per i padroni di casa. I "Delfini" guidati da mister Malucchi sbloccano subito la gara con Donate al 3' e raddoppiano con Palermo al 25'. In avvio di ripresa Lentini riapre i giochi per gli ospiti (3'st), ma appena quattro minuti dopo sale di nuovo in cattedra Palermo, autore di una straordinaria tripletta personale. Nel finale, il Corigliano trova con Calabrez la rete del 3-2 che tiene ancora acceso il lumicino della speranza in vista del ritorno.

Successo pesante in trasferta per il Soriano Fabrizia, che si impone per 1-3 sul campo del Rocca di Neto. Dopo la rete iniziale di Fioretti e il momentaneo pari locale firmato da Belcastro, salgono in cattedra De Marco e Staropoli, regalando ai rossoblù un successo d'oro per il prosieguo del cammino.

Sorridono Deliese e Pro Pellaro

Discorso completamente aperto per la Deliese, finalista della scorsa edizione. I ragazzi di mister Andrea Parentela piegano l'SC Soverato per 1-0 al termine di una sfida contratta. A risolvere il match è una magia di Sarantonelli al 37' della ripresa, confermando il suo momento magico dopo la recente doppietta messa a segno in campionato.

Colpo esterno per la Pro Pellaro, che riesce a sbancare il terreno di gioco del Val Gallico con il punteggio di 0-1. A decidere il derby reggino a favore dei bianconeri è una zampata decisiva di Ciantino a due minuti dal novantesimo.

I derby di Promozione: equilibrio e stoccate decisivi

Nei due incroci riservati alle squadre di Promozione, festeggia la Bovalinese, che supera di misura il Locri per 1-0: a decidere la contesa dopo appena dodici minuti dal fischio d'inizio è un'incornata risolutiva di Rechichi.

Finisce invece con il blitz esterno del Cotronei la sfida in casa del City Rende. A passare in vantaggio sono i padroni di casa alla mezz'ora con Godano (28'), ma soltanto cinque minuti dopo un sfortunato autogol riequilibra il punteggio, poi il gl giallorosso. Tutto rinviato, dunque, al match di ritorno in casa dei giallorossi.

Quadro Completo dei risultati

BOVALINESE - LOCRI 1-0 (12' pt Rechichi)

CITY RENDE - COTRONEI 1-2 (28' pt Godano [CR], 35' pt aut. [C])

DBR LUZZI - SOCCER MONTALTO 4-0 (12' pt Azzinnaro, 6' st Azzinnaro, 13' st Magnavita, 41' st Raimondo)

DELIESE - SC SOVERATO 1-0 (37' st Sarantonelli)

ROCCA DI NETO - SORIANO FABRIZIA 1-3 (Fioretti [S], Belcastro [R], De Marco [S], Staropoli [S])

TREBISACCE - CORIGLIANO 3-2 (3' pt Donate [T], 25' pt Palermo [T], 3' st Lentini [C], 7' st Palermo [T], 42' st Calabre (C)

VAL GALLICO - PRO PELLARO 0-1 (43' st Ciantino T.)

VIRTUS ROSARNO - PALMESE (In corso / Ore 18:30)