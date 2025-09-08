Il tecnico biancostellato ha avuto buoni spunti dai due match: «Noi cercheremo sempre di garantire la prestazione e la cattiveria agonistica»

Lo Scalea saluta anzitempo la Coppa Italia Dilettanti, perdendo il match decisivo nel derby contro il Praiatortora per approdare agli ottavi di finale. Non era però questa la cosa principale quanto invece le risposte sul campo. E in questo senso, mister Biagio De Domenico qualche risposta l'ha avuta. Primo tempo giocato molto bene da parte della compagine biancostellata, nonostante il subitaneo vantaggio degli avversari con Dominguez che, al settimo minuto, spinge in porta un pallone in area. Il pari arriva al ventitreesimo su calcio di rigore, trasformato dal brasiliano Gabionetta. Alla mezz'ora Praiatortora vicinissimo al nuovo vantaggio con Thiakanè che non chiude però bene l'angolo di tiro. Era solo il preludio al vero vantaggio che arriverà un minuto più tardi, sempre con Thiakanè. Il tris è a opera di Lupacchio in tap in.

Le parole di De Domenico

Sul post partita si è espresso il tecnico scaleoto, Biagio De Domenico: «Sicuramente ci teniamo stretta sia la prestazione di mercoledì che questa, perché dimostra che il lavoro iniziato lo scorso 4 agosto sta portando frutti. Avevamo di fronte una squadra di categoria superiore e che punta ai vertici del prossimo campionato di Eccellenza. Quello che noi cerchiamo di garantire in ogni match sono la prestazione e la cattiveria agonistica perché questi sono i marchi di fabbrica e va fatto un plauso a tutta la squadra e per l'attaccamento che ci mette in ogni cosa che fa».