La Coppa Italia Dilettanti entra nel vivo e nella sua fase più calda. Nel pomeriggio di domani, infatti, si giocheranno i quarti di finale di andata, e con incroci che possono essere definite anche come delle finali anticipate giusto per comprendere la qualità degli scontri. Equilibrio perfetto tra le due categorie: quattro di Eccellenza e quattro di Promozione. Ecco allora il programma.

Le sfide

Sulla carta c'è una categoria di differenza, ma sul campo potrebbe non essere così dal momento che sia Altomonte che Paolana vantano rose di grande spessore. I rossoblù sono ambiziosi e vogliono arrivare fino in fondo mentre la formazione di Andreoli, dopo aver eliminato i campioni in carica del Praiatortora, ha l'ambizione di raggiungere la finalissima. Interessante anche lo scontro tra DB Rossoblù Luzzi e Isola capo Rizzuto: i primi galvanizzati dall'arrivo in panchina di mister Mario Magarò e con tutte le potenzialità per arrivare fino in fondo, i giallorossi invece hanno dato già prova di quanto siano solidi e competitivi e con un allenatore dall'innata esperienza come Saverio Gregorace.

Tutto di Promozione invece la sfida tra Deliese e Val Gallico. La squadra amaranto è attualmente prima nel proprio girone e adesso fa sul serio, non solo nel girone B ma anche in Coppa. Di fronte però ci sarà un Val Gallico che si sta rialzando dalle difficoltà iniziali e possiede una rosa quantomeno di alta Eccellenza. Chiude il programma la sfida tra Virtus Rosarno e Gioiosa Ionica, con i padroni di casa che puntano dritti alla qualificazione. I biancorossi cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote.

I quarti di finale

Altomonte-Paolana

DBR Luzzi-Isola Capo Rizzuto

Deliese-Val Gallico

Virtus Rosarno-Gioiosa Ionica