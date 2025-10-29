Un mercoledì di campo ha animato il calcio dilettantistico calabrese dal momento che si sono giocate le gare di andata dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti. In archivio dunque il primo round che ha lasciato in dote una piccola indicazione su quelle che saranno le sfide di ritorno, anche se in tutti e quattro i match tutto rimane aperto. Ecco come è andata.

Le sfide

Gol, spettacolo e qualità nel match tra Deliese e Val Gallico, entrambe militanti nel girone B di Promozione. Ad aggiudicarsi il primo round è l'attuale capolista del campionato, ovvero la squadra amaranto, che si impone sulla controparte gallicese per 3-2 e continuando la sua scia vincente non solo in campionato ma anche in coppa. Padroni di casa che chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio grazie alle reti di Ventra e Ibarguen. Al ventesimo della ripresa il Val Gallico accorcia le distanze con Goncalves ma, nell'azione successiva, la formazione di mister Parentela trova anche il terzo gol con Spanò che segna addirittura direttamente da calcio d'angolo. Gli ospiti però non demordono e accorciano nuovamente ancora con Goncalves, per la doppietta personale.

Ipoteca ma ancora non stacca il pass per la qualificazione la Virtus Rosarno che, nel primo dei due round, piega il Gioiosa Ionica mettendosi così in una posizione di vantaggio in vista del ritorno. Allo stadio Giovanni Paolo II finisce 2-0 grazie all'improvvisa rete di Sibio, dopo soli due minuti, e a quella di bomber Leirosa al tredicesimo della ripresa. Nel finale l'estremo difensore rosarnese para anche un calcio di rigore. Sembra rinata la DB Rossoblù Luzzi dopo l'arrivo in panchina di mister Mario Magarò dal momento che, dopo il successo in campionato contro la Reggioravagnese, si ripete anche in Coppa contro l'Isola Capo Rizzuto: succede tutto nella ripresa con le reti, a distanza ravvicinata, di De Nisi e Percia Montani per un 2-0 che fa ben sperare in vista del ritorno. Colpaccio infine per la Paolana che espugna il campo dell'Altomonte solamente in pieno recupero grazie a De Luca e adesso potrà giocarsi la qualificazione tra le mura amiche e con un piccolo vantaggio.

I risultati

Altomonte-Paolana 0-1

DBR Luzzi-Isola CR 2-0

Deliese-Val Gallico 3-2

V. Rosarno-GioiosaIonica 2-0