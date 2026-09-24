Il primo atto degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti (fase regionale) va al Trebisacce, che supera tra le mura amiche il Corigliano Marca con il punteggio di 3-2. Una sfida dai due volti in cui i padroni di casa, militanti nel campionato di Eccellenza, hanno saputo indirizzare la gara nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Donate al 3' e Palermo al 25', prima di subire il ritorno degli ospiti nella ripresa.

Al termine del match, mister Serafino Malucchi ha fotografato così il momento della sua squadra: «Diciamo che oggi è finito questo primo tempo, abbiamo disputato una buona partita», ha esordito il tecnico del Trebisacce, pur rammaricato per non aver gestito meglio il parziale. «Dispiace non aver chiuso con il doppio vantaggio, perché secondo me lo meritavamo. Purtroppo ci siamo complicati la vita sia a inizio secondo tempo con quel rigore preso su una palla che non siamo riusciti a liberare in una mischia, e di conseguenza, dopo aver rimesso il doppio vantaggio sul 3-1, abbiamo commesso lo stesso errore riprendendo il 3-2 su un'altra mischia su fallo laterale». Nel secondo tempo è infatti arrivata la reazione del Corigliano Marca, formazione di Promozione (girone A), che ha prima accorciato le distanze al 48' con un rigore di Lentini, ha incassato la doppietta personale di Palermo al 52', ed è poi rimasta aggrappata al match fino alla rete dell'87' firmata da Calabrez.

Mister Malucchi ha comunque voluto sottolineare la qualità della prova offerta dai suoi: «È un peccato, ma ai ragazzi posso rimproverare ben poco perché oggi abbiamo fatto una grande partita di ritmo, agonismo e belle trame, creando altre 3-4 palle gol. Volevo una risposta sul campo sul piano del gioco e della prestazione dopo la gara di domenica, e questa c'è stata».

Per il Corigliano Marca si tratta della prima battuta d'arresto della stagione dopo una striscia di quattro vittorie consecutive tra coppa e campionato, ma il passivo di misura lascia apertissimo il discorso qualificazione in vista del ritorno del 7 ottobre al comunale "Città di Corigliano" di Contrada Brillia. Un'analisi condivisa anche dall'allenatore ospite Francesco Lomonaco, soddisfatto della reazione dei suoi uomini: «Ne usciamo con un 3-2. Il primo tempo abbiamo impattato un po' male con un paio di giocatori sotto tono, ma il secondo tempo è stato importante e forse, per quello che abbiamo prodotto nella ripresa, il pari lo avremmo meritato», ha dichiarato il tecnico del Corigliano Marca. «Accettiamo il risultato del campo, ma devo dire che la mia squadra, come fa sempre, è stata lì fino all'ultimo secondo per arrivare sul 3-3».