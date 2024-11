È tempo di Coppa Italia che, come annualmente accade, aprirà ufficialmente la nuova stagione sportiva. In Serie D la competizione è iniziata già domenica scorsa con il turno preliminare che ha visto ben 42 incontri disputati in tutta Italia, tra cui anche quello del Sambiase, vittorioso per 0-1 a Brindisi.

Domenica prossima invece spazio al primo turno che vedrà addirittura 64 incontri spalmati su tutta la penisola e, tra questi, spicca il derby calabrese tra Reggina e Vibonese. Sicuramente sarà una sorta di antipasto in vista dell'imminente stagione che vedrà le due compagini rivali e protagoniste nel Girone D.

Le due formazioni nella stagione scorsa hanno dato spettacolo, con la Vibonese (allenata da Buscè) che ha concluso al terzo posto il proprio campionato, a quota 72 punti, dietro solamente alle corazzate Trapani (vincitrice e dominatrice del girone da imbattuta con 94 punti) e Siracusa (che chiuse a 81 punti).

Gli amaranto, allenati l'annata scorsa da Trocini, hanno chiuso invece al quarto posto, colmando quasi pienamente il gap con le altre, nonostante il grave ritardo di preparazione e di mercato con cui avevano iniziato. Quei percorsi sono poi culminati con lo scontro nella semifinale playoff.

I precedenti

Dal playoff alla Coppa Italia: si rinnova così l'almanacco degli incontri tra rossoblù e amaranto. A tal proposito, questo sarà il tredicesimo scontro ufficiale tra le due compagini e con il bilancio appannaggio della Reggina con 6 vittorie, 4 pareggi e 2 vittorie vibonesi, ma con questi ultimi mai vittoriosi al Granillo.

Tutto inizia il 25 ottobre 2015 con la Reggina (all'epoca con il nome ASD Reggio Calabria) che riparte dalla Serie D dopo aver rifiutato l'iscrizione in Lega Pro. In quell'inedito match, a decidere la gara in favore dei reggini è Arena.

Si arriva al 6 aprile 2016 in occasione della ventinovesima giornata (la gara è rinviata a tale data per il forte vento): il match che si disputa al Luigi Razza, termina 1-1 con reti di Allegretti per i rossoblù e Maesano per i reggini. In quello stesso anno seguono altri due incontri. Il secondo è datato 24 agosto, sempre in terra vibonese, valido per la Coppa Italia e conclusosi 2-2 con Chiavazzo croce e delizia: prima è protagonista in negativo con un autogol e poi si fa perdonare con il momentaneo 2-1 che dimezza lo svantaggio, mentre pper gli amaranto in gol ci va De Francesco. Il definitivo pari lo mette a segno Saraniti.

Il terzo incrocio di quel 2016 avviene il 30 ottobre ed è valido per l'undicesima giornata di campionato, ancora una volta a Vibo e con entrambe le squadre ripescate in Serie C. In quell'occasione però a trionfare è la squadra di casa, allenata all'epoca da Costantino, grazie a un gol di Saraniti.

Il percorso storico tra le parti prosegue il 19 marzo 2017, questa volta al Granillo, in occasione della trentesima giornata del campionato di Serie C e con tutte e due le compagini impelagate nella difficile lotta salvezza. Alla fine lo 0-0 lascia il bicchiere mezzo vuoto per entrambe.

Un anno e mezzo dopo eccole di nuovo di fronte, proprio a ridosso del Natale. È il 23 dicembre 2018 quando, oltre all'illuminazione dello stadio, si spegne anche il lume di gioco rossoblù, in quella stagione allenati da mister Nevio Orlandi: 2-0 il risultato finale con protagonista Sandomenico, autore di una doppietta.

Anche la gara di ritorno, giocata il 28 aprile 2019 al Luigi Razza, si concluse con lo stesso risultato dell'andata e sempre in favore dei reggini, allenati da mister Cevoli. Uno 0-2 maturato da un'autorete di Maciucca e al gol di Doumbia.

Le due formazioni si ritrovano, ancora una volta, l'una di fronte all'altra agli albori della stagione 2019/20, sempre in Serie C, sul rettangolo di gioco del Granillo. La squadra di Modica cede ai rivali in riva allo Stretto per 2-0 a causa di un'autorete di Malberti (ma con tocco beffardo di Reginaldo) e al gol di Corazza agli sgoccioli del primo tempo. I rossoblù non riescono a imporsi neanche nel match di ritorno, davanti ai propri tifosi: la squadra di mister Toscano si impone per 0-1 grazie al decimo gol stagionale di German Denis.

Si arriva così ai recentissimi incroci dello scorso anno in Serie D (gli amaranto con la denominazione di LFA Reggio Calabria): 0-0 il 12 novembre 2023 in quel di Reggio; acuto della Vibonese il 24 marzo scorso grazie alla rete di Favetta, ma subito vendicato dagli amaranto, vittoriosi nella semifinale playoff del 12 maggio e firmata capitan Barillà.