Un buon primo tempo non basta al Catanzaro per passare il primo turno di Coppa Italia contro l'Empoli. Peccato perché due dei quattro gol sono arrivati da errori gravi della difesa. Buona la prestazione dei giovani nuovi innesti: Bonini che segna il gol del momentaneo pareggio e di Pagano che colpisce una traversa. Dopo il triplice fischio Empoli-Catanzaro termina 4 a 1.

Primo tempo

L’Empoli parte bene e al secondo minuto tira da dentro l’area con Fazzini ma Pigliacelli è attento e respinge. Ed è proprio il numero dieci della formazione Toscana a sbloccare il match. Lanciato in profondità da un compagno in verticale, su una dormita di Scognamillo, controlla, entra in area e colpisce. All’8 Empoli 1, Catanzaro 0.

Ma il Catanzaro non ci sta e dopo cinque minuti riporta il risultato in parità. Petriccione batte un corner dalla sinistra verso il palo più lontano, Vasquez esce a vuoto, lì si fa trovare pronto Bonini che di testa gonfia la rete. Empoli-Catanzaro 1-1.

La partita prosegue con un Catanzaro propositivo che nel finale della prima frazione di gioco va vicino al raddoppio. Al 38’ Pontisso batte un calcio di punizione, da posizione centrale, che colpisce la barriera, palla che va poi a Pagano che fa partire un bel tiro al volo che fa vibrare la traversa.

Dopo due minuti di recupero il primo tempo di Empoli-Catanzaro termina 1 a 1.

Secondo tempo

Pronti, via a inizio ripresa i padroni di casa passano in vantaggio. Al 48’ angolo battuto con palla a Fazzini che serve Esposito, passaggio preciso in verticale per Colombo che liberissimo può battere a rete.

Passano 7 minuti e l’Empoli va di nuovo in gol. Brighenti sbaglia in difesa ed Esposito cala il tris con un perfetto pallonetto che scavalca il portiere giallorosso.

Anche a causa del troppo caldo il secondo tempo cala d’intensità e le azioni scarseggiano da entrambe le parti. Al 74′ padroni di casa vicini al poker. Palo pieno di Colombo con un gran tiro dal limite.

Poi al 90+3 Fazzini si aggiudica il titolo di mvp della gara mettendo a segno la quarta rete per l'Empoli. Fa tutto da solo, riceve a centrocampo, ne salta due, entra in area e batte il Pigliacelli

Nel finale di match pochissimo da segnalare ed Empoli-Catanzaro termina 3 a 1.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Marianucci, Viti, Cacace; Gyasi (83′ Stojanovic), Grassi, Henderson (91′ Haas), Pezzella; Fazzini, Esposito (75′ Ekong); Colombo (75′ Caputo).



A Disp: Chiorra, Brancolini, Goglichidze. Shpendi, Guarino, Donati, Tosto, Sodero, Popov.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

CATANZARO (4-2-3-1) : Pigliacelli; Situm, Sognamillo, Brighenti, Bonini; Petriccione (60′ Pompetti), Pontisso (88′ Maiolo); Pagano, Biasci (60′ Pittarello), Volpe (67′ Turicchia); Iemmello.

A Disp: Dini, Borrelli, Piras, Antonini, Ceresoli, Krajnc, Megna, Rafele, Rizzo

Allenatore: Fabio Caserta.

ARBITRO: Sig. Arena di Torre del Greco (NA). Assistenti: Prenna/Emmanuele. VAR: Miele/Marini

AMMONITI: 45′ Scognamillo (C); 64′ Pontisso (C)