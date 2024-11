Ancora un’altra gara per la Reggina nel giro di pochissimi giorni. La squadra di Toscano affronterà oggi alle 15 allo stadio Dall'ara il Bologna di Sinisa Mihajlovic per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia. I felsinei fanno ora il loro ingresso nel torneo, gli amaranto invece hanno eliminato il Teramo nel Secondo Turno, imponendosi 1-0 al Granillo con rete qualificazione firmata da Di Chiara.

Per la Reggina la partita arriva dopo la trasferta del campionato di B finita in parità alla Dacia Arena contro il Pordenone.

Anche se Toscano non è amante del turnover sono tante novità dovute anche ad infortuni. In porta Farroni prenderà il posto di Guarna. In difesa torna Gasparetto con Stavropoulos e Rossi. Esterni Situm e Di Chiara. In mediana c’è capitan De Rose, insieme a Marcucci e Folorunsho, alle spalle della coppia d’attacco Mastour-Lafferty.

I rossoblù e gli amaranto si sono sfidati altre 4 volte nel torneo, l'ultima nel Secondo turno dell'edizione 1998/1999: il bilancio è nettamente favorevole agli emiliani, che in Coppa Italia contro la Reggina non hanno mai perso. Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere la gara.