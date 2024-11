Gli amaranto hanno già affrontato la truppa di Epifani nel mese di ottobre: in campionato terminò 1-1 e fu necessario giocare in due giorni. La sfida contro i siciliani è in programma mercoledì 6 novembre alle 14.30

Piccolo passo indietro per la Reggina nella decima giornata del Girone I di Serie D: gli amaranto non sono riusciti a trovare la quarta vittoria consecutiva all’Esseneto di Agrigento. Contro l’Akragas la truppa di Pergolizzi è rimasta forse sorpresa dall’atteggiamento aggressivo dei padroni di casa, che ora vogliono resettare e iniziare un altro campionato.

La Reggina ha sofferto molto il forcing biancoazzurro, soprattutto nei primi 20’, e deve ringraziare Roman Lazar – convocato, peraltro, dalla Moldavia u21 per i prossimi impegni - e la fortuna se la partita è rimasta in equilibrio.

È stato altrettanto bravo Dregan – il portiere dei padroni di casa - a dire di no ai tentativi amaranto nel secondo tempo. Tutto sommato il pareggio è stato giusto anche se - a differenza delle ultime uscite - la Reggina ha fatto molta fatica a costruire palla a terra e le migliori occasioni sono arrivate su palla inattiva: i gesti atletici di Girasole, in tal senso, avrebbero meritato sorte migliore.

Mercoledì 6 novembre, alle ore 14.30, è in programma l’appuntamento di Coppa, dove la Reggina affronterà ai 32esimi l’Acireale di Massimo Epifani – squadra in grande difficoltà con appena otto punti conquistati in dieci partite. In campionato la partita giocata al Granillo il 6 ottobre era stata sospesa per un malore occorso all'arbitro ed è stata recuperata qualche giorno più tardi, con la Reggina che è riuscita a recuperare con Girasole il vantaggio targato Di Mauro.

La partita contro l’Akragas insegna: non bisogna sottovalutare nessun avversario. Gli amaranto vogliono proseguire il loro cammino anche nella seconda competizione e riassaporare subito il sapore della vittoria dopo l'incidente di percorso di Agrigento.