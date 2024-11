L'ex Madonia spiana la strada ai locali. La formazione biancoverde perde 3-1. Nella seconda giornata i ragazzi di Erra sfideranno il Martina Franca

LAMEZIA TERME (CZ) - Steccato il primo impegno ufficiale della Vigor Lamezia. La squadra di Alessandro Erra esce sconfitta da Matera dove è andato in scena il primo turno di coppa Italia Lega Pro. I biancoverdi incassano 3 reti in Basilicata. Apre le marcature l'ex Madonia. Al 40' raddoppia per i locali Letizia. Al 59' Puccio prova a riaprire il match chiuso definitivamente da Cuffa al 71'.

Questa la calssifica dopo il primo turno: Matera 3 punti; Vigor Lamezia e Martina Franca* 0 punti (*una partita in meno)

Nella seconda giornata la Vigor Lamezia sfiderà il Martina Franca. (ab)