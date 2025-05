Inizierà in casa dei neroverdi - neo promossi in Serie A – la prossima stagione delle Aquile. Ecco come sarà strutturata la nuova edizione del torneo

Con la fine del campionato di Serie A, che ha visto la vittoria del Napoli, si pensa già alla prossima stagione e si intravede l’inizio della Coppa Italia 2025/2026, il cui avvio è previsto per agosto. Ecco come sarà strutturata la nuova edizione del torneo.

A inaugurare la competizione saranno le tre squadre promosse in Serie B, la vincitrice dei playoff di Serie C, le seconde classificate dei tre gironi di Serie C, e il Rimini, fresco vincitore della Coppa Italia di Serie C 2024/2025. Le squadre partecipanti (salvo variazioni) sono: Padova, Avellino, Virtus Entella, Vicenza, Ternana, Audace Cerignola, Rimini e Pescara.

Un accoppiamento è già definito: la vincente dei playoff di Serie C affronterà il Rimini. Gli altri incroci verranno ufficializzati prossimamente.

Le quattro squadre che supereranno il turno preliminare raggiungeranno i trentaduesimi di finale, dove ad attenderle ci saranno 18 nuove squadre: tutte le formazioni di Serie B (escluse le tre neopromosse dalla C) e i club di Serie A che hanno chiuso la stagione 2024/2025 tra il 9° e il 17° posto. Tra queste, spicca anche il Cagliari, che farà il suo esordio in questa fase affrontando Avellino o un’altra avversaria da definire. Con lui, anche club storici come Milan, Genoa, Torino, Udinese, Parma e Lecce.

Le retrocesse dalla Serie A — Empoli, Venezia e Monza — prenderanno parte anch’esse ai trentaduesimi.

Ecco alcuni accoppiamenti già confermati:

Milan – Bari

Como – Südtirol

Torino – Modena

Udinese – Carrarese

Genoa – Virtus Entella o avversaria da definire

Hellas Verona – Padova o avversaria da definire

Cagliari – Avellino o avversaria da definire

Parma – Rimini o avversaria da definire

Lecce – Juve Stabia

Sassuolo – Catanzaro

Pisa – Cesena

Spezia/Cremonese – Palermo

Empoli – Reggiana

Venezia – Mantova

Monza – Brescia/Frosinone

Spezia/Cremonese – Frosinone/Salernitana/Sampdoria

Le vincenti dei trentaduesimi accederanno ai sedicesimi, da cui emergeranno le otto squadre che andranno agli ottavi di finale. In quella fase entreranno in gioco le prime otto della Serie A 2024/2025: Napoli, Inter, Atalanta, Roma, Juventus, Bologna, Lazio e Fiorentina.

Anche in queste fasi si giocherà in gara secca, con le squadre teste di serie che disputeranno il match in casa. Dai quarti in poi, la Coppa Italia entrerà nel vivo.