«Serve una scossa, la Coppa è il momento giusto» sono state le parole di mister Emilio Longo prima di questo match tra il Crotone ed il Foggia allo Scida che decreterà chi supera il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C che darà la possibilità, alla vincente, un turno di lusso nei prossimi play off. Ma sono necessari 13 minuti al Crotone per affacciarsi per la prima volta in area con Zunno che prova il diagonale da destra ma il tiro viene deviato in corner. Dal calcio d'angolo, battuto dal solito Sandri, Berra prova l'incornata ma la palla termina alta.

Al 19esimo palla gol per il Foggia con Bevilacqua che dall'area piccola prova il colpo vincente ma Sala si fa trovare pronto. Passano due minuti ed è di nuovo il Foggia ad essere pericoloso con Byar che ci prova da fuori area, con palla fuori di poco. Al 24’ bella ripartenza del Crotone con Gomez che conclude ma il tiro viene respinto da Felicioli in corner.

Al 26esimo Guerra conclude un'azione confusa, palla deviata che va verso l'angoletto e Magro che si supera per deviare in angolo. Minuto 32 e Sandri lancia Piovanello che supera il proprio marcatore, Buttaro prova la scivolata e prende in pieno l'attaccante rossoblù, rigore. Sul dischetto si presenta killer Gomez che angola il tiro e batte Magro. Dopo che gli squali vanno ad un passo dal raddoppio con Berra, che di testa su invito dalla sinistra di Sandri manda di poco alto, con 1 minuto di recupero, si va al riposo con gli squali in vantaggio.

Secondo tempo

Delio Rossi lascia negli spogliatoi Castaldi, inserendo Minelli ma al 51' è Piovanello che supera Buttaro che lo stende beccandosi un giallo prima che al 55' vada via sulla destra palla al piede, arrivando al limite dell’area, ma calciando mandando alto. Al 59' Panico e Garofalo entrano per Olivieri e Byar con Longo che preferisce, al 64', Stronati per Calvano e Maggio per Piovanello. Ed è proprio Stronati che va via subito sulla destra mettendo al centro rasoterra, per l’arrivo puntuale di Gomez: ma il suo destro fa solo la barba al palo. Al 70' Pazienza commette fallo tattico su Stronati e si becca un altro giallo. Un minuto più Morelli e Fossati entrano per Bevilacqua e Felicioli.

Al 75' Garofalo col destro trova Sala che si oppone ed al 79' Maggio riceve sulla destra, si accentra e calcia col sinistro a giro, ma la palla termina fuori non lontana dall’incrocio dei pali. Fossati riceve in area, si gira e calcia da posizione ravvicinata con Sala che compie un tuffo. All’83'Groppelli e Gallo entrano anche per Guerra e Sandri ed all’88' Zunno èammonito per fallo tattico. Nei minuti di recupero c’è tempo per Maggio ad innescare Gomez che entra in area e lascia partire il destro bloccato da Magro ed un giallo per Morelli per proteste. Finisce così con il Crotone che batte nuovamente il Foggia (dopo la gara in Puglia di campionato) che questa volta vale l’accesso agli ottavi di Coppa Italia di categoria.

Il tabellino

CROTONE 3-5-2: 61 Sala, 72 Cocetta, 20 Berra, 6 Di Pasquale, 96 Zunno, 32 Calvano (Stronati 63'), 7 Vinicius, 21 Sandri (Gallo 82'), 25 Guerra (Groppelli 82'), 18 Piovanello (Maggio 63'), 9 Gomez.

A disp.: 1 Merelli (GK), 12 Martino (GK), 2 Leo, 5 Cargnelutti, 8 Stronati, 10 Ricci, 11 Murano, 16 Gallo, 19 Marazzotti, 23 Groppelli, 27 Maggio, 77 Vrenna, 80 Bruno.

All. Longo

FOGGIA 5-3-2: 22 Magro, 3 Felicioli (Morelli 71'), 40 Castaldi (Minelli 46'), 20 Buttaro, 77 Olivieri (Panico 59'), 92 Winkelmann, 19 Byar (Garofalo 59), 47 Pazienza, 26 Agnelli, 10 Ilicic, 9 Bevilacqua (Fossati 71').

A disp.: 12 Testa (GK), 27 Borbei (GK), 6 Minelli, 8 Garofalo, 11 Fossati, 14 Panico, 17 Sylla, 18 Oliva, 23 Morelli, 54 Pellegrino, 99 D’Amico.

All. Rossi

Ammoniti: Buttaro (F) 51'; Pazienza (F) 70'; Zunno (C) 88'; Morelli (F) 94';

Marcatori: Gomez (C) 34';

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Note: 780 spettatori