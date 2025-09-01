L'esordio era di quelli importanti, scintillanti e che accendevano una città intera. La prima gara ufficiale del Sambiase coincide con l'attesissimo derby contro la Vigor Lamezia, in occasione del primo turno di Coppa Italia. Una sorta di antipasto di quello che sarà il prossimo campionato di Serie D (girone I) tra due squadre ambiziose e vogliose di fare bene. Come detto, la compagine giallorossa espugna lo stadio D'Ippolito piegando la controparte biancoverde per 0-1, grazie a un gran gol di Costanzo che proietta così il Sambiase al debutto in campionato, domenica prossima.

Le parole di Tony Lio

Nel post gara, in conferenza stampa, si è espresso il tecnico dei sambiasini, Tony Lio, ribadendo il merito e la personalità dei suoi: «Diciamo che sotto l'aspetto delle occasioni, lo 0-1 ci sta anche stretto. Poi si sa, il calcio è strano e loro con un tiro in porta, se non fosse stato per il provvidenziale intervento di Giuliano, avrebbero pareggiato e riaperto la gara. Sono contento per il gol di Costanzo perché lui è anche lametino e, nel complesso, penso che sul successo non ci sia nulla da dire, poiché meritato. In ogni caso abbiamo fatto in partita tutto quello che avevamo preparato in settimana».

E ancora: «I ragazzi sono stati bravi tutti, sia chi è sceso in campo dall'inizio che chi è poi subentrato. E anche quando siamo rimasti in dieci, la squadra si è compattata e ha sofferto fino alla fine, difendendo il risultato e portando a casa il passaggio del turno. Oltre alla prestazione e alla vittoria, il risultato vale anche per il morale e per la consapevolezza nei nostri mezzi. Ora testa al campionato».