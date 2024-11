Giallorossi e rossoblù entreranno in scena a partire dai trentaduesimi di finale, giocando in trasferta contro due squadre di Serie A. E sullo sfondo un possibile derby di Calabria già nel turno successivo

È stato ufficializzato nelle scorse ore il nuovo regolamento della Coppa Italia per le prossime tre edizioni. Il tabellone con tutti gli accoppiamenti sta prendendo forma e diventerà ufficiale soltanto tra qualche settimana, poiché sono ancora in corso di svolgimento i play off sia di Serie B che di Serie C, ma è possibile comunque calcolarlo.

Sul format complessivo, il regolamento ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, cioè: tutte le 20 società ammesse al campionato di Serie A; tutte le 20 società ammesse al Campionato di Serie B; 4 società segnalate dalla Lega Pro.

Tutte le squadre verranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal numero 1 al numero 44. Le società partecipanti entreranno nella competizione in tre momenti successivi: 8 società a partire dal turno preliminare; 28 società a partire dai trentaduesimi; 8 società (“Teste di serie”) a partire dagli ottavi di finale, tra queste 8 c'è la Juventus che detiene il titolo.

La Coppa Italia di Catanzaro e Cosenza

L'esordio nell'edizione 2024/25 delle Coppa Italia per Catanzaro e Cosenza sarà ai trentaduesimi di finale (10 o 11 agosto), giocando in trasferta contro due squadre di Serie A. I lupi, che hanno terminato l'ultima Serie B classificandosi al nono posto, entreranno nel tabellone con il numero 29 e se la vedranno in trasferta con la prima squadra esclusa dalle teste di serie, ovvero la numero 9 che, in base al piazzamento definitivo in Serie A, è il Torino. Il Catanzaro, invece, dopo aver chiuso il torneo di Serie B 2023/24 al quinto posto, parteciperà alla prossima Coppa Italia con la 25esima posizione nel ranking, e affronterà la società che ha chiuso l'ultima Serie A al 17esimo posto, cioè l'Empoli (25esimo nel ranking della Coppa Italia). In base alla configurazione del tabellone, sullo sfondo un possibile derby di Calabria ai sedicesimi. La vincente della sfida fra Torino e Cosenza affronterà infatti la squadra che avrà la meglio nel match tra Empoli e Catanzaro.

Il tabellone 2024/25

I numeri del tabellone

1Juventus

2 Inter

3 Milan

4 Atalanta

5 Bologna

6 Roma

7 Lazio

8 Fiorentina

9 Torino

10 Napoli

11 Genoa

12 Monza

13 Verona

14 Lecce

15 Udinese

16 Cagliari

17 Empoli

18 Parma

19 Como

20 Vincente Cremonese/Venezia

21 Frosinone

22 Sassuolo

23 Salernitana

24 Perdente Cremonese/Venezia

25 Catanzaro

26 Palermo

27 Sampdoria

28 Brescia

29 Cosenza

30 Modena

31 Reggiana

32 Sudtirol

33 Pisa

34 Cittadella

35 Spezia

36 Bari

37 Cesena

38 Mantova

39 Juve Stabia

40 vincitrice Playoff Serie C

41 Padova

42 Torres

43 Avellino se non vince i playoff

44 Catania