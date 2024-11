Finisce al “Dall’Ara” di Bologna l’avventura in Coppa Italia della Reggina. Dopo un discreto primo tempo gli amaranto capitolano nella ripresa sotto i colpi dell’undici di Sinisa Mihajilovic, rientrati in campo più propositivi e determinati. Fatale per la formazione di Toscano, imbottita di seconde linee, il micidiale uno-due dei padroni di casa a metà del secondo tempo firmato Vignato e Orsolini.



Prima è il centrocampista rossoblu a ribattere a rete una corta respinta di Farroni, bravo ad opporsi ad un primo tentantivo di Orsolini, poi è lo stesso nazionale under 21 a finalizzare al meglio una precisa palla in verticale servita da Soriano.



Nel finale la formazione di Toscano prova a riaprire il match, ma il guardalinee annulla per offside una rete di Gasparetto, prima di “salvare” il Bologna negando un rigore inizialmente concesso da Manganiello per un presunto contatto in area tra Dominguez e Folorunsho. Al turno successivo i rossoblu affronteranno la vincente tra Spezia e Cittadella.