Nato a Crotone nel 1970 ed ex attaccante tra Serie B e C, il tecnico arriva dopo esperienze giovanili al Crotone e promozioni con Isola Capo Rizzuto e Cirò Marina. Esordio in Girone A per lui

Da oggi Francesco Lomonaco è il nuovo allenatore dell'Usc Corigliano, che disputerà il prossimo campionato di Promozione, Girone A. La scelta della società biancazzurra è stata fortemente caldeggiata dal direttore sportivo Domenico Rugiano, arrivato da poche settimane sulla panchina dirigenziale ionica dopo tre stagioni di alto profilo con il Trebisacce, culminate con un piazzamento playoff in Eccellenza. Un innesto tecnico che va a contestualizzare in pieno le ambizioni di un progetto societario profondamente rinnovato negli ultimi giorni, con l'ingresso di nuovi soci e il rafforzamento dell'intero organigramma attorno al presidente Fabio Olivieri.

Per Lomonaco si tratta della prima esperienza da allenatore nel campionato di Promozione Girone A, un debutto che arriva al termine di un percorso lungo e variegato nel calcio dilettantistico e giovanile calabrese. Nato a Crotone il 12 giugno 1970, il tecnico ha mosso i primi passi da calciatore nel settore giovanile del Napoli. La sua carriera agonistica si è sviluppata soprattutto nelle serie minori, dove ha vestito la maglia di diverse squadre costruendosi la fama di attaccante generoso e instancabile con le 13 presenze in Serie B con la Fidelis Andria, ma è soprattutto in Serie C che Lomonaco si è messo in mostra grazie a determinazione e fiuto del gol. Il passaggio alla panchina, in qualità di allenatore-giocatore, risale alla stagione 2001/02 con la Pro Vasto in Serie D. Da lì una carriera costellata di promozioni, tra cui quelle conquistate alla guida dell'Isola Capo Rizzuto e del Cirò Marina, oltre a una finale playoff di Promozione persa con il Torretta. Una parentesi lunga undici stagioni nel vivaio del Crotone, dal 2015, lo ha visto guidare le formazioni giovanili rossoblù fino alla Primavera, con il traguardo dei quarti di finale nazionali dell'Under 17 raggiunti nel 2019/20 contro la Roma.

Proprio dall'esperienza rossoblù è arrivata, lo scorso febbraio, la chiamata del San Nicola Chiaravalle Soverato, che lo ha scelto per rilevare la panchina di Domenico Sisi, esonerato nonostante il terzo posto in classifica. L'impatto di Lomonaco sul Girone B di Promozione è stato immediato con la squadra che ha inanellato una serie di risultati utili, compreso il colpo esterno contro la capolista Deliese, salvo fermarsi in finale playoff contro il Gioiosa Ionica nella corsa all'Eccellenza. Per il tecnico, tra l'altro, è stata anche una parentesi dal sapore particolare proprio perchè a Chiaravalle Centrale aveva mosso i primi passi da calciatore con la maglia della Frama Chiaravalle, prima di approdare al Napoli, ritrovando quella comunità da allenatore a distanza di 37 anni. Ora la nuova sfida in una piazza che punta a tornare ai livelli che merita, con Lomonaco chiamato a dare identità e solidità a un gruppo costruito per competere ai vertici.