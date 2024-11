I Lupi non erano animati da alcuna velleità, tanto che Goretti e Zaffaroni avevano chiarito il concetto con anticipo. Il risultato di Fiorentina-Cosenza maturato al Franchi in Coppa Italia, tuttavia, ha tante attenuanti. Non era un match su cui i rossoblù puntavano, anzi semmai era il contrario. E’ stata una sgambatura che ha gratificato il lavoro di ragazzi come Matosevic, Maresca, Prestianni, Florenzi e Arioli che troveranno spazio tra la Serie C e la Serie D per farsi le ossa. L’importante, per i rossoblù era completare in giornata alcune operazioni di mercato. Così è avvenuto, tanto che sono stati ufficializzati gli innesti del difensore Rigione e dell’attaccante Gori. Il primo, biennale, giocava nel Chievo al pari di Vaisanen, altro stopper finito in orbita rossoblù e per il quale si tratta sull’ingaggio. Il secondo invece arriva in prestito proprio dalla Fiorentina.

I gol di Fiorentina-Cosenza

Il match si sblocca subito a causa di un errore di Venturi che permette a Vlahovic di colpire indisturbato da due passi. Nonostante gli interventi di Matosevic, i viola colpiscono altre due volte su calcio d’angolo. Prima è Nico Gonzalez a gonfiare la rete, poi nel recupero di nuovo il centravanti serbo ambito da mezza Europa. Il poker ad inizio ripresa con un eurogol di Venuti. Il migliore del Cosenza? Assolutamente il portiere sloveno che evita un passivo peggiore.

Il tabellino del match

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura (32′ st Benassi), Pulgar (43′ st Bianco), Maleh (24′ st Castrovilli); Callejon (24′ st Sottil), Vlahovic, Gonzalez (24′ st Saponara). A disp.: Dragowski, Quarta, Terzic, Ranieri, Duncan, Kokorin, Igor. All.: Italiano

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Tiritiello, Venturi, Minelli; Corsi, Prestianni, Maresca, Florenzi, Panico; Sueva, Arioli (20′ st Moreo). A disp.: Saracco, Borrelli, Ficara, Zilli, Cimino, Aceto. All.: Zaffaroni

ARBITRO: Camplone di Pescara

MARCATORI: 4′ pt Vlahovic (F), 37′ pt Gonzalez (F), 48′ pt Vlahovic (F), 6′ st Venuti (F)

NOTE: Spettatori circa 8mila. Ammoniti: Prestianni (C), Pezzella (F), Sueva (C). Angoli: 14-0 per la Fiorentina. Recupero: 3′ pt – 2′ st