Lanciata una promozione in vista dei festeggiamenti dei 110 anni del club previsti per la sfida contro la Sampdoria del 23 febbraio. Intanto Caserta prepara la prossima trasferta: c'è da sostituire lo squalificato Marras

La classifica sorride al Cosenza e la tifoseria è più che soddisfatta di come il 2024 sia stato affrontato da Tutino e compagni. Proprio il centravanti del Cosenza è l’uomo copertina. Ha vinto il premio come migliore giocatore della Serie B nel mese di gennaio, ha toccato la doppia cifra in campionato e si è portato ad appena due gol dai capocannonieri della cadetteria Coda e Casiraghi. Pohjanpalo, invece, è a quota 11.

A prescindere, però, l’intero collettivo è tornato a girare come Fabio Caserta vorrebbe. La quadratura del cerchio è arrivata inserendo due pedine di sostanza e dalla carta d’identità verde come Praszelik e Zuccon a centrocampo e liberando tre trequartisti veri alle spalle di un attaccante. A Lecco, che ha esonerato Bonazzoli prendendo Aglietti in panchina, ci sarà da sostituire Marras. Il favorito è Florenzi, con Mazzocchi che potrebbe essere dirottato a destro. Attenzione, però ai nomi di Antonnucci e Canotto. Anche in Lombardia saranno tantissimi i fan rossoblù al seguito. Al Braglia erano più di mille, facile prevedere che sabato si registrerà un’altra invasione con supporter calabresi provenienti da ogni parte d’Italia.

Il Cosenza compie 110 anni

La società nel frattempo sta pensando ai festeggiamenti per i suoi 110 anni di storia. Ha lanciato l’iniziativa “Amore Rossoblù, we love Cosenza”. Si tratta di un’offerta speciale per l’evento Cosenza-Sampdoria di venerdì 23 febbraio. Nella giornata di mercoledì 14, San Valentino, acquistando un biglietto delle Curve oppure della Tribuna A se ne riceverà un secondo in omaggio per un amico o un familiare. «La promozione – fanno sapere da via degli Stadi - vale esclusivamente mercoledì e termina al raggiungimento di 1.100 tagliandi. È attiva allo store (orario 10-13 e 16-20) e al botteghino della Curva Nord (10-13 e 16-19). Gli abbonati potranno richiedere il biglietto omaggio senza ulteriori acquisti».