Mister Caserta studia le mosse per la sfida in programma sabato pomeriggio (ore 14) al Marulla, viste le pesanti assenze in avanti di Tutino e di Mazzocchi

Il Cosenza di Fabio Caserta si prepara alla sfida di sabato al Marulla contro il Cittadella. L'allenatore rossoblù dovrà capire quale possa essere la migliore formazione da mandare in campo viste le tante assenze. In prima linea, tra infortuni e squalifica, mister Caserta dovrà fare a meno di due elementi cardini come Tutino e Mazzocchi. Il tecnico rossoblù studia le mosse.

Antonucci in rampa di lancio

Chi sicuramente troverà una maglia da titolare sabato sarà Mirko Antonucci. L’attaccante classe 1999, dopo un primo periodo di rodaggio, nelle ultime due partite ha mostrato le sue doti. Sia contro il Parma che contro il Catanzaro è stato uno dei migliori in campo, andando molto vicino al gol in entrambe le gare. Domenica solo il palo gli ha negato il gol dopo una genialata di punta. Una giocata da calcetto che avrebbe meritato maggior fortuna.

Ex di turno

Tra l’altro Antonucci è anche un ex. A Cittadella ha vissuto senz’altro l’esperienza migliore della sua carriera. Con i granata due anni ad alto livello con 76 partite complessive, 14 gol e 9 assist che gli sono valsi la chiamata dello Spezia. L’avventura in Liguria però non è partita nel migliore dei modi ed ecco che a gennaio per Antonucci è arrivato il nuovo trasferimento a Cosenza. In estate poi si parlerà del suo futuro. Fare bene adesso, vorrebbe dire anche rilanciare la sua carriera.