È stata inaugurata a Cosenza la prima sede territoriale di Sport e salute. «Lo sport ritengo debba essere per tutti, di tutti e in tutta Italia» ha detto Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, che ha tagliato il nastro della sede di Sport e salute in piazza Matteotti, ex sede Coni. «Questa sede è fantastica e sono davvero contenta, è come l'avevo interpretata io - ha poi aggiunto la Vezzali - ed è bello vedere che qui c'è anche un museo dello sport».

«La Serie B - ha risposto ai giornalisti presenti la Vezzali - è un'importante realtà del territorio nazionale, e sta investendo molto sui giovani, e ribadisco che sono disposta a supportare come Governo una riforma, che parta dall'interno del mondo del calcio, perché sono consapevole che attraverso il calcio si sostengono le altre discipline sportive».

«Cosenza è una città vitale, pronta a promuovere lo Sport - ha detto - e noi pensiamo che il diritto allo sport parta dai territori, e in Italia questo progetto parte proprio da Cosenza e questo sarà un luogo d'incontro ma anche un centro servizi per la crescita dello sport, a disposizione della comunità sportiva, della collettività e delle famiglie».All'inaugurazione presente anche il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e il direttore generale, Diego Nepi Molineris. Sono intervenuti anche i Legend di Sport e Salute, Andrea Lucchetta e Manuela Di Centa, insieme con praticanti e le associazioni sportive locali.

A rappresentare la città bruzia il sindaco Franz Caruso. «Siamo contenti e soddisfatti - ha detto - di poter ospitare questo evento, considerato che si tratta della prima sede oltre Roma, segno di attenzione per la nostra città, che ha tradizioni e culture sportive profonde».