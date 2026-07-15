Di seguito il comunicato stampa con il quale il Cosenza ha annunciato l’ingaggio di mister Federico Coppitelli.

Il comunicato del Cosenza

Il Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Federico Coppitelli. Il nuovo allenatore ha oggi firmato il contratto fino al 30 giugno 2027 con il club rossoblù. UEFA Pro Coach, ha 41 anni ed esperienza maturata all’estero con l’NK Osijek in Croazia nella stagione 2024-2025. Nell’ultimo Campionato Nazionale di Serie C Lega Pro – Sky Wifi ha allenato la Casertana portando la squadra ai playoff con 66 punti.

Federico Coppitelli, nuovo mister al Cosenza Calcio

In passato ha preparato, con ottimi risultati nei rispettivi campionati, i settori giovanili del Torino U19, della Roma U19/U17, del Frosinone U19/U17 e del Lecce U19. Mister Coppitelli è attualmente al lavoro per pianificare la preparazione precampionato. Il Cosenza Calcio ringrazia Federico Coppitelli per aver scelto di abbracciare i colori rossoblù. Il club riconosce come grande valore aggiunto la professionalità, l’entusiasmo e la dedizione dimostrati fin dai primi contatti. Benvenuto a Cosenza, mister Coppitelli. Forza Lupi.