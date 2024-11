Il club silano paga a caro prezzo la mancata partecipazione al convegno organizzato dalla Figc e dalla Lega Pro

COSENZA - Lo scorso 21 luglio il Procuratore Federale Vicario, a seguito di una segnalazione della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi della FIGC, aveva deferito all'allora Commissione Disciplinare Nazionale Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, per la mancata partecipazione in occasione dell'incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Firenze dalla Figc di concerto con la Lega Pro in data 31 marzo 2014. Stessa sorte era toccata alla società rossoblù, a titolo di responsabilità diretta.

Eugenio Guarascio e la società calabrese, tramite il proprio difensore, hanno quindi depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS (di vecchia formulazione).



La sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale ha infine disposto l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 5.000,00 a carico di Eugenio Guarascio

- Ammenda di € 15.000,00 a carico del Cosenza