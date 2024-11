L'ex bomber al San Vito-Marulla ha punito da avversario i rossoblù nel campionato 2020-2021: la sua rete fu decisiva in uno stadio vuoto per il Covid

La lunga estate del Cosenza e di Gennaro Tutino, capocannoniere rossoblù in Serie B passato nel mercato alla Sampdoria, vedrà chiudere il suo "cerchio" al San Vito Marulla domenica prossima. Il quinto turno della cadetteria metterà di fronte proprio la squadra rossoblù di mister Alvini contro i blucerchiati dell'ex bomber. Ma non sarà la prima volta dell'attaccante napoletano da ex nello stadio cosentino.

Gennaro decisivo al Marulla con la maglia della Salernitana

Il 20 novembre del 2020 infatti l’attaccante fu decisivo nella vittoria per 0-1 della Salernitana sul Cosenza al “Marulla”. Si giocava per la nona giornata del campionato di Serie B. Lo stadio era vuoto viste le restrizioni dovute al Covid. La partita fu molto combattuta, senza grandissime emozioni. Poi, ad inizio ripresa, il gol decisivo di Tutino con un guizzo sotto la Curva Sud. Nel finale il Cosenza tentò la reazione ma fu tutto vano, anche perché i rossoblù giocarono in 10 per l’espulsione di Abou Ba. A fine campionato la Salernitana riuscì a conquistare la promozione in Serie A, mentre il Cosenza, arrivato quart’ultimo sul campo, fu riammesso in Serie B per l’esclusione del Chievo Verona dal campionato.