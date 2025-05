Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria dei rossoblù per 1-0 contro il Bari di questo pomeriggio.

Le parole di Alvini

«Abbiamo vinto, ma non possiamo sprecare palle gol così. Ci sono state alcune partite che potevamo vincere e che invece non siamo riusciti a portare a casa. Oggi abbiamo sofferto fino all’ultimo, abbiamo sprecato una marea di palle gol e questo è un difetto che questa squadra ha dimostrato di avere. I ragazzi hanno corso in modo incredibile, tatticamente hanno rispettato tutti i dettami. Dopo il brutto secondo tempo di Salerno è positivo. Il Cosenza ha 34 punti sul campo, non sono pochi. Abbiamo giocato tutto l’anno con una penalizzazione che ha influito. Ci sono state molte prestazioni di livello. Noi le partite ce le siamo sempre giocate. Si sono disputati alcuni secondi tempi decisamente brutti, ma ce la siamo sempre giocata con tutti. I gol sbagliati da Artistico? Gabriele è un ragazzo giovane e che fa un percorso importante. Ha grande volontà ed è un piacere allenarlo. Deve continuare a lavorare e a migliorarsi. Voglio incoraggiarlo direttamente e gli dico di stare tranquillo. Ricordiamo che non sta bene fisicamente. Quando è al top è un altro tipo di giocatore. Pensiamo a domenica. Giochiamo fra tre giorni, diamo merito ai ragazzi per la prestazione fatta oggi».

Il rammarico di Frosinone

«Come domenica a Salerno ho chiesto scusa, oggi diamo i meriti ai ragazzi di aver battuto una squadra forte che ha un obiettivo chiaro in un contesto difficile. Ho un rammarico, quello dei due punti a Frosinone. Quella vittoria sarebbe stata meritata. Vogliamo dare tutto per il Cosenza. Oggi giocare al San Vito era pesante: noi eravamo soli, loro avevano séguito. noi avevamo un solo risultato a disposizione. Ce l’andremo a giocare su tutti i campi, consapevoli che è tutto l’anno che abbiamo la spada di Damocle. Le dico solo una cosa: quattro ricorsi dove speri di avere due punti che hai fatto sul campo e non ti vengono, il morale può scendere. Succede a tutti i livelli, ma state tranquilli che a Bolzano ce la metteremo tutta perché rappresentiamo il Cosenza Calcio. In mezzo al campo oggi Florenzi, Rizzo Pinna, Kouan e Gargiulo hanno fatto una partita gigantesca. Io li vedo alcuni ragazzi, come Rizzo Pinna, che stanno crescendo»