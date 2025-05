Il Cosenza tiene accesa la fiammella della speranza. Con un successo per 1-0 sul Bari, i rossoblù tornano a credere nella possibilità di agguantare almeno i playout, complice anche una giornata favorevole sugli altri campi. La salvezza diretta, seppur ancora matematicamente possibile, resta però un’ipotesi remota. Tutto potrebbe decidersi a Bolzano, dove la prossima sfida rischia di essere l’ultima chiamata prima della retrocessione. E allora, il prezioso successo di oggi rischierebbe di valere poco, se non sarà seguito da un’altra impresa.

Cosenza-Bari, le scelte dei due allenatori

Per Cosenza-Bari, alvini sceglie una formazione rimaneggiata rispetto alle precedenti. Artistico e Venturi in panchina, Zilli e Dalle Mura titolari. Micai in porta, Florenzi fa l'interno mentre Rizzo Pinna supporta il centravanti. Dietro ci sono anche Hristov e Sgarbi, sulle fasce Cimino e Ricci. Dall'altra parte Longo decide di puntare su Falletti di fianco a Lasagna in attacco, basando il proprio gioco sul palleggio dal basso.

Le scelte iniziali sembrano premiare il Cosenza che aggredisce altissimo il Bari soprattutto con Kouan. È proprio l'ivoriano a rubare palla e a servire Rizzo Pinna che dal limite non trova lo specchio. Dall'altra parte Falletti con un cross libera Dorval al tiro, palla altissima. La partita poi si riaddormenta. Molta la confusione da una parte e dall'altra, con diversi cross nel vuoto. A riaccenderla ci prova Gargiulo al 22' con un sinistro da fuori, Radunovic non perfetto blocca in due tempi. Dall'altra parte Dorval smarca al tiro Maggiore, blocca Micai.

Il primo tempo si movimenta, Gargiulo la sblocca

Le due squadre sembrano svegliarsi dal torpore di questo primo maggio. Il Cosenza ci prova con un bel cross dalla sinistra, non arriva però Zilli. Il Bari, dall'altra parte, si affida a lanci lunghi alla ricerca di Lasagna, sul quale fa buona guardia Hristov. Al 27' un'incursione sul fondo di Rizzo Pinna porta al cross perfetto impattato da Sgarbi che però colpisce il palo.

Al 37' il Cosenza passa in vantaggio: fallo di Maggiore su Zilli, punizione tirata da Rizzo Pinna che coglie l'incrocio della porta del Bari, sulla ribattuta arriva Gargiulo che col mancino incrocia sul palo lungo. Si tratta dell’ultimo highlight del primo tempo che si chiude coi Lupi in vantaggio.

Cosenza-Bari, Artistico spreca due match-ball

Il secondo tempo di Cosenza-Bari inizia con tre sostituzioni nelle fila biancorosse. Benali, Favilli e Bonfanti rilevano Maiello, Lasagna e Maggiore. Longo passa dunque al 3-4-1-2 con Falletti dietro al due di nuovi entrati, mentre l'ex Crotone fa il mediano. Dopo pochi minuti è Alvini a dover ricorrere alla panchina. Zilli infatti accusa un problema muscolare e lascia spazio ad Artistico.

È proprio l'ex Juve Stabia, al 55', ad avere sul piede il pallone del raddoppio, ma solo davanti a Radunovic sbaglia il secondo controllo e consegna il pallone al portiere del Bari, che ringrazia. Un giro d'orologio dopo, Kouan lancia il contropiede che manda Florenzi sul fondo. Il centrocampista del Bari incrocia il cammino di quello del Cosenza ed è rigore. Sul dischetto va proprio Artistico che manda il pallone alle stelle e si resta sull'1-0.

Bari pericoloso, la trasversa salva i Lupi

Scampato un doppio pericolo, il Bari si riversa in avanti e sfiora il pari: è solo la traversa a salvare il Cosenza su un tiro di Favilli. Al 25' Dalle Mura con un intervento killer mette giù Favilli. L'arbitro assegna rigore, il VAR corregge in punizione dopo minuti di tensione. La battuta dal limite coglie in pieno volto Sgarbi che poi si rialza.

Il Bari continua ad attaccare a testa bassa e da calcio d'angolo sfiora il pari, ma il colpo di testa di Mantovani finisce fuori. Il Cosenza si vede in contropiede con Ricci che recupera un ottimo pallone sulla linea di fondo e tira, Bari salvo grazie a Radunovic. È ancora il portiere, durante i minuti di recupero, a ipnotizzare Artistico che si lascia beffare dal numero 1 avversario in uno contro uno. Dopo il recupero, però, il risultato non cambia. Cosenza-Bari finisce 1-0 per i Lupi, che possono riaccendere una flebilissima fiammella per agganciare i playout.