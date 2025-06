L’ex direttore sportivo del Catania è a Salerno, dove nelle prossime ore firmerà per la Salernitana appena retrocessa. L’ennesima occasione persa per la società bruzia, che ora rischia di rallentare nella programmazione della nuova stagione: in bilico anche l’accordo con Bisoli

Cosenza beffato, due parole delle quali non si sentiva la mancanza ma che tornano di moda. Daniele Faggiano è arrivato a Salerno nelle scorse ore e pare prontissimo a firmare un nuovo contratto da ds della Salernitana. Le foto sono state diffuse da diversi giornali campani e ormai si attende solo l’ufficialità, che arriverà presumibilmente nelle prossime ore.

Una trattativa, quella che stava legando il ds al Cosenza, che sembrava praticamente chiusa ma che è saltata come una tessera del domino dopo che è saltato l’accordo per la cessione delle quote societarie fra Eugenio Guarascio e Vincenzo Oliva.

La situazione di stand-by che il proprietario di Ecologia Oggi ha imposto alla trattativa di cessione societaria ha rimescolato le carte. Non è un mistero, come avevamo scritto in anteprima, che l’ex uomo mercato del Catania avesse incontrato Pierpaolo Bisoli nella tarda mattinata di martedì per portare l’allenatore a Cosenza. Per Daniele Faggiano e per il tecnico di Porretta Terme era previsto un progetto che mirava a riportare i Lupi immediatamente in Serie B, ma così non è andata. Questo perché, mentre si aspettava con trepidazione la chiusura della trattativa, le carte sono state sparigliate.

Daniele Faggiano a Salerno, l’ennesima occasione persa per i Lupi

Fatto sta che, a pesare sulla storia del Cosenza, sono ancora una volta i tempi biblici di Guarascio. È successo oggi con Daniele Faggiano, era già successo nel 2016 con Mauro Meluso. L’attuale dg del Perugia e già autore di un doppio salto dalla C alla A con il Lecce era pronto al rinnovo, ma il ritardo nella convocazione da parte del patron lo spinse in Salento. Stesso percorso svolto da Trinchera con il mancato rinnovo nel 2020, quando venne lasciato a lavorare serenamente in scadenza. Adesso il discorso è diverso. A bloccare l’arrivo di Faggiano a Cosenza è stato il blocco alla trattativa di cessione.

Daniele Faggiano ha aspettato qualche giorno che la situazione si sbloccasse prima di raggiungere Salerno, dov’è arrivato oggi. Adesso c’è da attendere le sue dichiarazioni in quella che sarà l’eventuale conferenza stampa di presentazione. Resta il fatto che si tratta dell’ennesima occasione sprecata per il Cosenza con una firma indelebile cucita addosso.