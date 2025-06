Il passaggio della società bruzia nella mani della VF Group di Vincenzo Oliva è entrato in una fase di stallo. Sembrava tutto fatto, con il duo Faggiano-Bisoli a capo del progetto tecnico, ma il patron Guarascio ha sorpreso la piazza, ancora una volta

Nulla di nuovo sul fronte occidentale, anzi. Sulla cessione del Cosenza Calcio dalla 4EL Holding alla VF Group i tempi si sono dilatati e non poco. Dacché le parti sembravano molto vicine, adesso si sono ritrovate in una fase di stand-by che sembra non terminare mai.

Non si è capito ancora cos’abbia fermato le parti dal chiudere un accordo che sembrava fatto, con tanto di duo Faggiano-Bisoli (con entrambi che hanno confermato) pronto ad arrivare al Marulla. Adesso, invece, i tempi sembrano molto più lunghi di quanto preventivato.

Nella serata di ieri era previsto un incontro per definire gli ultimi dettagli sulla cessione del Cosenza Calcio, proprio mentre in Piazza Carratelli si teneva la manifestazione di un centinaio di tifosi.

Anche Daniele Faggiano sembrava in attesa di dover conoscere il proprio futuro, ma nulla è accaduto e adesso la Salernitana è molto forte sul direttore sportivo. In caso di silenzio dalla città dei bruzi, il direttore sportivo ex Catania nelle prossime ore potrebbe decidere di firmare proprio con la società di Iervolino.

Continua a leggere su CosenzaChannel.it