In tanti tra anche tra giornalisti e personalità pubbliche hanno inteso partecipare all’iniziativa contro il patron rossoblù: «Siamo davvero arrabbiati. Questo pomeriggio dev’essere un giorno di riscatto per tutta la tifoseria»

Manifestazione doveva essere e manifestazione è stata. La protesta dei tifosi del Cosenza non ha mancato il proprio appuntamento, previsto questo pomeriggio per le ore 19. Fra i presenti anche esponenti del consiglio comunale come Pasquale Sconosciuto, assessore ai quartieri e alle frazioni. «La presenza di così tanta gente è la dimostrazione che tutti ormai auspicano l'addio di Guarascio», è la voce più ricorrente fra quelle che si alternano dal palco. Microfono aperto, proposte, possibilità di interazione.

Antonello Aprile, uno degli organizzatori della manifestazione, spiega: «Siamo davvero arrabbiati. Questo pomeriggio dev’essere un giorno di riscatto per tutta la tifoseria. Siamo stanchi - aggiunge - delle prese in giro del presidente Guarascio. Non le possiamo tollerare oltre».

Protesta dei tifosi a Cosenza, Aprile: «Vogliamo certezze sul futuro»

Più che sulla trattativa che sta tenendo banco al momento, quella tra Eugenio Guarascio e Vincenzo Oliva, Aprile si concentra sulle vicende future: «Noi vogliamo avere certezze. La protesta di quest’oggi dei tifosi del Cosenza dice delle cose molto precise: che noi abbiamo bisogno, seriamente, di prospettive future evidenti»

Diversi gli interventi che si sono alternati al microfono fra giornalisti, personalità pubbliche e tifosi, una manifestazione forte contro la presidenza di Eugenio Guarascio. Ma non sono passate inosservate le assenze.