La trattativa per la cessione del Cosenza è agli sgoccioli. Nelle prossime ore ci saranno importanti novità sul futuro societario. Intanto però è pronto l'accordo con il direttore sportivo, Daniele Faggiano, già all'assalto con Bisoli. L'ex tecnico è corteggiato, ma manca ancora qualcosa per la chiusura. Sul fronte cessione societaria, la trattativa con l'imprenditore di Tarsia ha subito una grossa impennata e l'accelerazione è stata repentina. Il tutto alla vigilia della manifestazione annunciata dai tifosi rossoblù per contestare la proprietà di Eugenio Guarascio che, però, proprio domani potrebbe passare la mano.

La cessione del Cosenza Calcio potrebbe diventare realtà fra poche ore. La trattativa ha preso un'accelerata immediatamente dopo la nostra intervista ed è continuata sottotraccia. Domani potrebbe essere il giorno decisivo perché la società passi di mano da Eugenio Guarasacio a Vincenzo Oliva, che però rappresenterebbe soltanto il capo di un gruppo di imprenditori. Nessuna percentuale minoritaria per Guarascio, dunque, che lascerebbe completamente la società.