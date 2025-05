Si chiude con una sconfitta la disastrosa stagione del Cosenza, che saluta la Serie B dopo sette anni consecutivi. Allo stadio “Alberto Picco” finisce 3-1 per lo Spezia, al termine di un match segnato già nei primi 45 minuti. I liguri sfruttano le disattenzioni rossoblù e archiviano la pratica già nel primo tempo.

Al 14’ Elia apre le marcature con un destro dalla distanza, tra le proteste ospiti per un presunto fallo su Gargiulo nella costruzione dell’azione. Il Cosenza prova a reagire con un tentativo dello stesso Gargiulo al 28’, ma un minuto più tardi lo Spezia raddoppia: Kouda, lasciato completamente libero in area, insacca il 2-0. Nel finale di tempo i padroni di casa sfiorano ancora il gol con Vignali, ma il tris arriva nel recupero: fallo di mano di Venturi in area,

Nella ripresa il Cosenza accorcia subito le distanze: al 2’ Cimino serve un cross preciso per Artistico, che di testa fa 3-1. All’11’ lo stesso attaccante calcia potente da fuori e colpisce l’incrocio dei pali, sfiorando il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Il risultato non cambia più. Il Cosenza chiude mestamente la stagione, retrocedendo in Serie C.