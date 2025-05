La passione per il Cosenza travalica ovviamente i confini calabresi, per quanti vivono e seguono le vicende dei rossoblù da lontano la sofferenza sportiva resta comunque ben marcata. Lo sa bene chi come Nicola Savino non ha mai rinnegato le sue origini e nemmeno il suo tifo per la squadra ora retrocessa in Serie C.

Una delle peggiori stagioni di sempre per le sorti dei bruzi, del resto, è stata commentata un po’ in tutte le salse, sono stati evidenti gli errori di gestione e tecnico-tattici per chiudere all’ultimo posto in classifica.

Più che parlare dell’attualità, il conduttore Nicola Savino, ospite del podcast Tintoria condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti, ha così spiegato come il Cosenza sia al centro dei suoi pensieri, in un modo piuttosto insolito.

E lo fa parlando della sua esperienza ai videogiochi, lì dove si può diventare proprietari di una squadra e farla andare al massimo: «In questi ultimi periodi tengo però un pochino a distanza la PlayStation 4, ci gioco solo io… lo faccio a Fifa, io prendo il Cosenza orgogliosamente, giocare con l’Inter è troppo facile».

Nel corso del podcast emerge la passione per i colori del Cosenza, con tanti trucchetti tipici di chi utilizza i videogiochi: «Faccio delle cose “molto sleali”: prendo i rossoblù, trucco tutti i parametri e il mio budget alla fine è tipo un miliardo di euro. Persino con ciò… il primo anno, in quanto il Cosenza parte chiaramente dalla Serie B, non ce la faccio subito a prendere Mbappè. Alla fine poi l’attacco sarà sempre composto dal francese e da Haaland, i migliori dei migliori».

Savino ha quindi scherzosamente parlato del suo rapporto con i game e col Cosenza, specificando come l’eventuale interesse per il club resta solo a livello ludico e da tifoso, non certo per eventuali incarichi futuri: «A Fifa metto i parametri che voglio e con modalità di difficoltà facili, facilissime, solo che poi mi annoio. Ho un vago sospetto che il torcicollo sia dovuto alla PlayStation, ho aumentato di un livello…Comunque può essere qualcosa che mi potrà impegnare più di trenta minuti ma solo quando non registro in televisione».