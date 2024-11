Gli ultrà delle due curve hanno organizzato una manifestazione di protesta per il 27 gennaio. Il tecnico sprona la squadra per il match di domani. Ancora assente Calò

Il Cosenza si approccia alla partita di Modena con l’ormai consueto clima di contestazione. Gli ultrà delle due curve hanno deciso di unire i loro sforzi nel tentativo di innescare una svolta societaria. Venerdì 27 gennaio alle 18, infatti, manifesteranno uniti a Piazza Bilotti contro il presidente Eugenio Guarascio. Dopo aver lasciato vuoti i gradoni del Marulla domenica scorsa, pertanto, si torna per le strade della città come avvenne già nell’estate del 2021 dopo la retrocessione in Serie C, poi cancellata dalla riammissione. Al Braglia, tuttavia, saranno almeno 500.

Dal canto suo il tecnico William Viali ha cercato per quanto possibile di isolare il collettivo. «Cambieremo qualcosa – ha detto in conferenza stampa -. Lo spogliatoio non conosce la formazione perché ho voluto portare tutti ad un livello massimo di attenzione. I nuovi? Stanno bene sotto l’aspetto della condizione, ma non hanno giocato molto pur lavorando sempre. Dobbiamo capire quanto riescano a rimanere dentro la gara. L’unico modo di testarli è la partita del sabato».

Il probabile undici del Cosenza

Nell’elenco dei convocati che sarà comunicato nel pomeriggio non compariranno l'infortunato Gozzi e Calò («che però ha iniziato a lavorare in modo blando in gruppo»). Non ci saranno neppure Corsi, ai margini del progetto tecnico da inizio stagione, e lo squalificato Nasti. Viali dovrebbe puntare ancora sul 4-3-2-1, a meno che non decida di schierare due attaccanti. Saranno disponibili sia Finotto che Marras, ultimi arrivati insieme a Cortinovis che ha già esordito.

Il portiere Micai sarà confermato tra i pali. In attacco l'ex atalantino e D'Urso (più dei partenti Merola e Brignola) dovrebbero giocare alle spalle di Larrivey. Voca agirà da mediano basso, con il golden boy Florenzi e Brescianini a centrocampo. Il baby La Vardera spinge per una maglia sull’out mancino, ma difficile che scalzi Martino. In mezzo ballottaggio tra Rigione e Meroni, completano il pacchetto Rispoli e Vaisanen.

«Il Modena è una squadra che sta bene, ha perso a Frosinone dopo un’ottima prestazione - ha aggiunto Viali -. Sono con lo stesso allenatore da più di un anno e vantano in organico elementi come Tremolada che negli ultimi metri inventano soluzioni anche quando non ci sono».

Cosa si aspetta Viali dal calciomercato

Il calciomercato del Cosenza non è terminato. Ad esplicitare gli obiettivi è il trainer dei Lupi. «Cerchiamo un terzino sinistro e un centrocampista. Poi staremo alla finestra al netto delle uscite e del discorso numerico. Su Brignola e Merola non ho avuto comunicazioni ufficiali, sono dinamiche con cui devo convivere. Loro due sono tra i convocati a differenza di Calò che ancora non è pronto. Perderlo per noi è stato pesante». Poi la chiosa: «A Modena pretendo una squadra arrabbiata, consapevole di non aver sfruttato al massimo il match col Benevento. Deve dimostrare di volere i tre punti».