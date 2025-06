Arrivato l’ok della Covisoc al Cosenza Calcio per l’iscrizione in Serie C. Nel pomeriggio è giunta in via degli Stadi la Pec che confermava il semaforo verde alla società di Eugenio Guarascio per la documentazione pervenuta. La società rossoblù aveva presentato il sei giugno scorso la domanda di iscrizione per il prossimo campionato di Serie C Now 2025/2026.

C’era molta apprensione in città per conoscere l’esito della decisione che l’organo di controllo avrebbe preso sull’iscrizione dei Lupi, ma è filato tutto liscio. I Lupi dunque prenderanno parte al terzo torneo professionistico nazionale nella prossima stagione calcistica, in attesa anche degli altri verdetti che scriveranno i gironi.