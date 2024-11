Il Cosenza Calcio scende in campo al fianco dell’Unicef. Da mercoledì 18 dicembre, e per due settimane, sul sito Charitystars.com partirà l’asta benefica delle casacche autografate dai rossoblù. Grazie al sostegno dei Lupi verranno finanziati i progetti del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia legati al contrasto della malnutrizione.

«Quando lo sport si coniuga alla solidarietà il risultato è certo» ha dichiarato Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia. «Ringraziamo il Cosenza Calcio per questo bel gesto che consentirà di salvare tanti bambini malnutriti. Secondo gli ultimi dati sono 148,9 i milioni di bambini al di sotto dei 5 anni colpiti da malnutrizione cronica e 49,5 milioni quelli colpiti da malnutrizione acuta. È nostro dovere fare tutto il possibile per salvarli».

«Un piccolo gesto da parte nostra si trasforma in un grande risultato in favore dei bambini – ha sottolineato il presidente rossoblù, Eugenio Guarascio -. Come nella scorsa stagione aderiamo con grande piacere all’asta benefica che contribuirà ai programmi di lotta alla malnutrizione. La nostra squadra gioca in campo fino al 90’, ma la partita più importante va ben oltre e il Cosenza vuole andare fino in fondo per sostenere le cause meritevoli come questa».