Nonostante si sia trincerato dietro ad un silenzio assordante, il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, sembra essere deciso a voler continuare la sua avventura alla guida della società bruzia. La retrocessione in serie C dei lupi ha creato un clima a dir poco ostile tra la tifoseria ed il sodalizio e non sono mancate in queste settimane varie forme di protesta pacifiche, dall'affissione di centinaria di manifesti con su scritto "Guarascio Vattene" a manifestazioni in piazza, con bandiere e striscioni ma soprattutto con slogan e cori contro l'attuale numero uno societario. Ma Guarascio non ha fatto una piega, ne tantomeno ha fatto sentire la sua voce ed espresso in maniera chiara la sua decisione ufficiale sul futuro della società.

Tutto però fa presagire che il vertice societario rimarra invariato e nelle ultime ore alcune indiscrezioni ne danno conferma. Addirittura, sembra quasi fatta per il nuovo allenatore, che prenderà il posto di Roberto Occhiuzzi, anche se ad oggi non risulta ne l'esonero ne le dimissioni dell'allenatore originario di Cetraro.

Il prossimo tecnico del Cosenza dovrebbe comunque essere il classe '74 Bruno Trocini, cosentino doc e con trascorsi rossoblù nel settore giovanile.

L'ex allenatore del Rende e della Virtus Francavilla, pare abbia già avuto un colloquio proprio con il presidente Guarascio e nelle prossime ore è atteso a Cosenza per definire l'accordo ed iniziare l'avventura, che già si preannuncia alquanto difficile, sulla panchina dei lupi.