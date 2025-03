VIDEO | Sulle facciate dei palazzi che sovrastano lo stadio è apparsa ancora una volta la scritta contro il patron di Ecologia Oggi. L’offerta dei Citrigno mette il numero uno di via degli Stadi alle strette

Un messaggio abbastanza esplicito, senza che qualcosa possa essere lasciato al caso. Il mantra “Guarascio Vattene”, la frase di protesta che a Cosenza gira di piazza in piazza, è stato proiettato sulle facciate dell’arredo urbano. E il video è già virale.

Era già successo, è successo di nuovo venerdì sera. Mentre il Cosenza Calcio giocava contro la Reggiana, è partito un video LED su uno dei due grattacieli che sovrastano lo stadio. La scritta era piuttosto esplicita e si concludeva con l'ormai celebre "Guarascio Vattene!" che tappezza l'intera città. A notarlo, soprattutto le persone presenti in Tribuna. Forse anche il proprietario di Ecologia Oggi stesso. Il video è stato poi pubblicato su TikTok dall'utente Michele.1914.

Cosenza Calcio, non è la prima volta che accade

I più attenti lo sapranno. Non è la prima volta che il "Guarascio Vattene" viene proiettato durante le partite del Cosenza Calcio. Già nel 2022, durante il playout con il Vicenza, accadde la stessa cosa. E anche l'anno successivo, nel pieno dello sciopero del tifo organizzato dalle due curve con la squadra, allora guidata da Viali, ultima.

Si tratta dunque del terzo episodio negli ultimi anni. Una protesta sicuramente curiosa che l'offerta del Gruppo Citrigno, da noi anticipata e confermata dagli stessi imprenditori, ha contribuito a incrementare. Da tempo infatti si chiede che il patron ceda la società e adesso non sussiste più la scusa che non ci siano offerte. La palla è già nelle mani di Guarascio, che deve decidere se il Cosenza Calcio resterà di sua proprietà o se, come aveva già detto al sindaco Caruso tempo fa, cederà il passo.